لافروف: غياب العلاقات الطبيعية بين روسيا والاتحاد الأوروبي لا يفيد أحداً

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن غياب العلاقات الطبيعية بين روسيا والاتحاد الأوروبي أمر غير صحي ولن يفيد أحداً.

وقال لافروف خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في موسكو اليوم وفقاً لوكالة سبوتنيك: المشكلة الرئيسية التي نواجهها جميعا هي عدم عودة العلاقات الطبيعية بين روسيا والاتحاد الأوروبي أكبر لاعبين في منطقة أوراسيا وهذا بالطبع وضع غير صحي ولا يفيد أحداً.

وتأتي زيارة بوريل إلى موسكو قبل وقت قصير من قمة الاتحاد الأوروبي في آذار المقبل حيث يعتزم القادة الأوروبيون إجراء مشاورات استراتيجية بشأن العلاقات مع روسيا.

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