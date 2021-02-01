صباح الخير..

لم تكن مفاجئة لنا زيارة رئيس النظام التركي رجب أردوغان للقائد الروحي لحزب “السعادة الإسلامي” المعارض أوغوزهان أصيلتورك في بيته، وما هي إلا استدارة أخرى من استدارات أردوغان التي لا تُعدّ ولا تحصى من أجل الكرسي السياسي.. ولكن هذه الاستدارة... المزيد ←