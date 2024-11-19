وزيرة الشؤون الإجتماعية: إستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة تؤسس لرؤية شاملة تتعلق بحماية الطفل
أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي أن إستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة التي عرضت في جلسة مجلس الوزراء اليوم تم العمل عليها مع جميع الشركاء من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وقالت في تصريح عقب الجلسة: إن الإستراتيجية تؤسس لرؤية شاملة تتعلق بحماية الطفل في هذه المرحلة المهمة وتعميق الاهتمام على المستويات جميعها بأن هذه المرحلة هي مرحلة مهمة من حياة أي إنسان، والعمل عليها هو استثمار في الإنسان نفسه.
وأضافت الوزيرة السباعي: إن أساس بناء هذه الرؤية هو تمكين الأسرة التي لديها أطفال في هذا العمر من رعايتهم وتقديم كافة الخدمات لهم أيضاً، مشيرة إلى أن أساس هذه الرؤية هو تطوير المنظومة التشريعية الحامية لهذه الفئة العمرية، إضافة إلى جميع التدخلات التي ستقوم بها الوزارات كل حسب قطاعه.
وبينت أن الإستراتيجية أتت ضمن خمسة محاور: الصحة والتعليم والتعلم والحماية وتنمية المهارات والتنسيق والمتابعة، ولكل محور أهداف إستراتيجية وفرعية، حيث تم وضع مصفوفة تنفيذية لعام 2025 أقرتها جميع الوزارات التي ستقوم على إنجاز هذه البرامج بحسب إمكاناتها وقدراتها من أجل التطبيق الأمثل.
ولفتت إلى أن نتائج تنفيذ هذه الخطة وقياس أثر ذلك ستكون بنهاية عام 2025، ويمكن أن يكون هناك تعديل بآلية العمل وفي الأنشطة بحسب أثر التنفيذ أو ضعفه وهذه الأمور تم التوافق عليها مع جميع الوزارات.