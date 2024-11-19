وزير التربية: تعديل رسوم صندوق التعاون والنشاط سيسهم في تحسين الخدمات غير التعليمية

اوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني إن مجلس الوزراء ناقش اليوم في جلسته الأسبوعية مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وبين المارديني في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء أن الاقتراح على رئاسة مجلس الوزراء كتشريع رفع رسوم صندوق التعاون والنشاط بكل فصل دراسي بحيث تصبح في المرحلة الأولى 10 آلاف ليرة، وفي المرحلة الثانية 15 ألف ليرة، وفي مرحلة التعليم الثانوي 20 ألف ليرة.

ولفت وزير التربية إلى أهمية الصندوق في تحسين الخدمات غير التعليمية في المدارس، وقال: ”من خلال هذا التشريع وضعنا بعض القضايا التي تساعد الطلاب من أبناء ذوي الشهداء وذوي الإعاقة وهناك تعليمات تنفيذية ستصدر لتحدد أوجه الصرف من هذا الصندوق، كما ستكون هناك لجنة لتسيير عملية الصرف، وبالتالي الأمور منضبطة في كل الإجراءات القانونية”.