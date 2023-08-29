برعاية الرئيس الأسد… تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية البحرية

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وبمناسبة يوم القوى البحرية والدفاع الساحلي، احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية البحرية, وناب عن السيد الرئيس في حضور الاحتفال العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، حيث استعرض العماد حرس الشرف.

ثم استعرض من عربة مكشوفة دورات الطلاب المشاركة في العرض العسكري.

وبدئ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار، ثم عزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية, بعد ذلك جرى عرض عسكري شاركت فيه جميع الدورات, وألقى العماد ممثل راعي الاحتفال كلمةً نقل فيها تهاني السيد الرئيس الفريق بشار الأسد وتمنياته للطلاب المتخرجين بمواصلة التقدم والنجاح في أداء واجباتهم ومهامهم التي تنتظرهم في ميادين البطولة والفداء والرجولة.

وأكد العماد في كلمته أن سورية اليوم تسير بكل ثقة وإصرار غير عابئة بما يحاك ضدها من مؤامرات، أو ما تشنه الأطراف المعادية من حملات إعلامية تضليلية، مشدداً على أننا واثقون من نصرنا بوعي شعبنا وانتمائه وبإرادة رجال جيشنا الميامين وعزيمتهم، وحكمة قيادتنا الشجاعة وعلى رأسها السيد الرئيس الفريق بشار الأسد.

وتوجه العماد في ختام كلمته إلى الأبناء المتخرجين قائلاً: أنتم دعامة صمود الوطن ومحط أنظار أبنائه، فإلى مزيدٍ من البذل والفداء في ساحات العمل والتدريب والمواجهة ضد أولئك الذين يريدون النيل من كرامتنا وأرضنا وتاريخنا ومستقبل أبنائنا.

كما ألقى مدير الكلية البحرية كلمةً أكد فيها أن الكلية ستبقى رافداً رئيساً يرفد قواتنا البحرية وجيشنا الباسل بضباط مؤهلين لحمل الأمانة الوطنية، مشدداً على أن رجال قواتنا المسلحة الميامين سيبقون دائماً على العهد، مستعدين لبذل الغالي والنفيس دفاعاً عن وطننا الحبيب وطن الأبجدية والحضارة.

بعد ذلك جرت مراسم تسليم العلم واستلامه, وأدى المتخرجون القسم العسكري, ثم تلي أمر النجاح, وأمر تسمية الدورة المتخرجة باسم الشهيد العقيد معن أبو أسعد, وتم توزيع الشهادات والهدايا على المتخرجين الأوائل، وقدم الطالب الأول درع الدورة إلى العماد ممثل راعي الاحتفال، كما تم تقديم درع الدورة لذوي الشهيد تقديراً لقيم الشهادة ووفاءً للشهداء الأبرار.

حضر الاحتفال عدد من كبار ضباط القيادة العامة، واللواء نائب قائد القوات الروسية العاملة في سورية، ومحافظ اللاذقية، وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي، وأهالي الطلاب الضباط المتخرجين.

كما احتفلت القوى البحرية والدفاع الساحلي في الجيش العربي السوري بيوم القوى البحرية، وألقى القادة كلمات أكدوا فيها أن قواتنا البحرية اليوم أكثر تصميماً وأشد عزيمةً على مواصلة واجبها المقدس في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره.

وبهذه المناسبة تم وضع إكليل من الزهر على نصب الشهداء في قيادة القوى البحرية.