أتلتيكو مدريد يحرز لقب الدوري الإسباني

أحرز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لموسم 2020-2021 للمرة الحادية عشرة في تاريخه ولأول مرة منذ عام 2014.

وجاء تتويج النادي باللقب بعد فوزه اليوم على منافسه بلد الوليد بهدفين مقابل هدف حيث نجح لاعبو أتلتيكو مدريد في تحويل تأخرهم بهدف إلى فوز ثمين بهدفين عن طريق اللاعب أنخل كوريا في الدقيقة الـ 57 وزميله لويس سواريز في الدقيقة الـ 67.

وبذلك جرد أتلتيكو مدريد جاره ريال مدريد من لقبه حيث اكتفى الأخير بالمركز الثاني برصيد 84 نقطة بعد فوزه على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف.