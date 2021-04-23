الجيش اليمني يستهدف مجدداً قاعدة جوية للنظام السعودي

شن سلاح الجو المسير في الجيش اليمني فجر اليوم هجوماً استهدف مواقع عسكرية وحيوية في العمق السعودي محققاً إصابات دقيقة.

وقال العميد يحيي سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في بيان نقله موقع “المسيرة نت”: سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بثلاث طائرات مسيرة منها طائرتان نوع “قاصف كي تو” استهدفت قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وشركة أرامكو في جيزان وحقق إصابات دقيقة.

وأكد سريع أن استهداف المواقع السعودية رد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني.

وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ مؤخراً عدة عمليات هجومية استهدف من خلالها قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وحقق فيها إصابات دقيقة كان آخرها السبت الماضي.