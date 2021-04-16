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وفاة ثلاث نساء وسبعة أطفال بتدهور سيارة وسقوطها بقناة مياه

أدى تدهور سيارة في قرية رسم الدوالي بريف حلب إلى وفاة ثلاث نساء وسبعة أطفال.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أنه في الساعة الواحدة صباحاً اليوم وقع حادث مفجع في قرية رسم الدوالي التابعة لناحية الخفسة في ريف مدينة حلب، حيث تدهورت سيارة جيب حقلية نوع برادو وسقطت بقناة المياه الرئيسية بسبب السرعة الزائدة وضمنها أشخاص مدنيون منهم نساء وأطفال توفي على إثر ذلك ثلاث نساء وسبعة أطفال.

وبينت الوزارة أنه تم انتشال المتوفين وسحب السيارة من القناة ونظمت ناحية الخفسة الضبط اللازم ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

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