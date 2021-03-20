في ذكرى عيدها.. هيئة شؤون الأسرى تدعو إلى الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسيرات الأمهات الفلسطينيات

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لإطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات من معتقلاته ولا سيما الأمهات منهن ووقف معاناتهن.

وأوضحت الهيئة في بيان بمناسبة عيد الأم وأوردته وكالة “معا” أن هناك 12 أما فلسطينية أسيرة من أصل 39 يقبعن في معتقلات الاحتلال ويعانين قسوة ومرارة الحرمان من الأبناء في اليوم الذي تحتفل به كثير من شعوب العالم بهذه المناسبة العظيمة جراء ما يتعرضن له على أيدي سجانيهم من سياسة الإهمال الطبي المتعمد إلى اقتحام غرفهن وفرض العقوبات القاسية بحقهن.

ولفتت الهيئة إلى أن أبناء الأسيرات يفتقدون أمهاتهم ليس فقط في عيد الأم فحسب بل في كل يوم من أيام السنة حيث تقوم سلطات الاحتلال بحرمان الأمهات الأسيرات من زيارة أبنائهن الأطفال بذرائع مختلفة.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 17 ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967 وحتى اليوم.

«سانا»