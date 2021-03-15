الجو غائم جزئياً مع زخّات مطرية

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، والرياح جنوبية غربية في المنطقة الجنوبية وشمالية شرقية في بقية المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل والجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد مع نشاط في سرعة الرياح الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام:

الاثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 22/6 18/5 18/5 القنيطرة 20/4 17/3 18/3 درعا 21/6 18/5 19/5 السويداء 21/7 18/6 19/6 حمص 18/5 16/4 17/4 حماة 19/6 17/5 18/5 الحسكة 17/7 20/6 19/6 اللاذقية 20/9 16/9 17/9 طرطوس 21/9 17/9 18/9 حلب 15/5 17/5 17/5 إدلب 14/5 16/5 16/5 دير الزور 28/10 29/8 27/9 الرقة 26/9 27/7 25/8

«سانا»