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الرئيس روحاني يهنئ الرئيس الأسد بفوزه بالانتخابات الرئاسية

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اليوم برقية تهنئة من الرئيس الإيراني حسن روحاني بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وجاء في برقية الرئيس روحاني: أتقدم لفخامتكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح الانتخابات وإعادة انتخابكم رئيساً للجمهورية العربية السورية، لقد خطا الشعب السوري بمشاركته الواسعة وتصويته الساحق خطوة مهمة نحو تقرير مستقبل سورية وازدهارها.

وأضاف الرئيس روحاني: إني على ثقة تامة بأننا سنشهد في هذه المرحلة الجديدة من الحياة السياسية في سورية زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين.

وقال الرئيس روحاني: أسأل المولى القدير لفخامتكم الصحة والتوفيق وللشعب السوري المقاوم السعادة والعزة.

«سانا»

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