التعادل السلبي يسيطر على لقاء الشعلة والفتوة في الدوري الممتاز

تشرين – هيثم العلي

سيطر التعادل السلبي على لقاء الشعلة وضيفه الفتوة الذي احتضنه ملعب السويداء البلدي ” أرض نادي الشعلة الافتراضية” حتى يتم تجهيز ملعب البانوراما في درعا.

اللقاء يأتي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.

الفريقان دخلا اللقاء بحذر شديد حيث تناقل لاعبو الفريقين الكرة ضمن وسط الملعب من دون الوصول لحارسي المرمى أحمد كنعان ويزن عرابي, مع العلم بأن الآزوري خاض اللقاء بتشكيلة محلية تخلو من أي لاعب محترف.

وفي الشوط الثاني تحسن الأداء بنسبة ضئيلة، فقام مدربا الفريقين ببعض التبديلات التي لم تؤثر في نتيجة اللقاء الذي انتهى بصافرة حكمنا الدولي فراس الطويل.

ملعب اللقاء سيئ للغاية فلم يسعف اللاعبين على تنفيذ أي جملة تكتيكية.

أحمد عزام بعد نهاية اللقاء في المؤتمر الصحفي قال: قدم فريقنا أداء ومستوى جيدين قياساً لأرضية الملعب, وحاولنا السيطرة على وسط الميدان لمنع مهاجمي الخصم من التقدم لمنطقة جزائنا مع الاعتماد على الهجمات المرتدة وسنحت لنا عدة فرص لم يحسن لاعبونا استغلالها, وسنكون بحال أفضل يوم الأحد القادم مع الشرطة في الجولة الثالثة.

بدوره اسماعيل السهو الذي تم الاعتماد عليه خلفاً للجزائري سفيان نشمة قال: اعتمدت على تشكليتنا المعتادة من اللاعبين المحليين الذين نفذوا التعليمات بشكل جيد, لكن لنا عتب على أرضية الملعب السيئة, ومع ذلك سنحت لنا عدة فرص وكذلك للشعلة لكن الشباك لم تتحرك, وينقص فريقنا عامل الانسجام بعض الشيء وفي القادمات سيتحسن الأداء والنتائج.

بدوره اللاعب محمد عبادي تحدث عن أرضية الملعب التي لم تساعد لاعبي الفريقين مع العلم بأن الهدف لن يكون سوى من كرة ثابتة, لافتاً إلى أن الفتوة جاء ليحرز النقاط الثلاث وليس نقطة واحدة فقط.