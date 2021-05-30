مدير تربية ريف دمشق: وصول الدفعة الثانية من طلابنا من لبنان لتقديم الامتحانات

أعلنت مديرية تربية ريف دمشق وصول الدفعة الثانية من الطلاب السوريين المقيمين في لبنان اليوم وعددهم 120 طالباً سورياً لتقديم امتحاناتهم ضمن مراكز محافظة ريف دمشق.

وأوضح مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج في تصريح لمندوبة «سانا» أن إجمالي عدد الطلاب القادمين بلغ 290 طالباً سورياً، لافتاً إلى أن المديرية خصصت ثلاثة مراكز لاستضافتهم في بلدتي يابوس وجديدة يابوس الحدوديتين، بالإضافة إلى بلدة الروضة.

ولفت فرج إلى أن المديرية استكملت كل التجهيزات اللازمة لاستضافتهم بالتعاون بين وزارة التربية ومحافظة ريف دمشق ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري من تأمين كافة مستلزمات الإقامة ووسائل النقل وتقديم الدعم النفسي ووضع برامج لإقامة دورات تقوية ومراجعة المنهاج خلال مدة الامتحانات.

وكانت مديرية تربية ريف دمشق أعلنت أمس وصول 170 طالباً سورياً من لبنان لتقديم امتحاناتهم ضمن مراكز محافظة ريف دمشق.