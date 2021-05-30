مصرع سبعة أشخاص بتحطم طائرة في أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية مصرع سبعة أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية تينيسي الأميركية أمس.

وقال مسؤولة الإعلام العام في مقاطعة روثرفورد أشلي ماكدونالد في تصريح صحفي نقلته شبكة «سي إن إن» الأمريكية: «إن الطائرة سقطت صباح أمس في بحيرة بيرسي بريست بالقرب من ناشفيل بولاية تينيسي بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار سميرنا متجهة إلى مطار بالم بيتش الدولي»، مشيرةً إلى أن سبعة أشخاص كانوا على متنها اعتبروا في عداد الأموات.

وقال قائد فرق الإنقاذ في المقاطعة النقيب جوشوا ساندرز: «لم نعد نحاول البحث عن ضحايا أحياء في هذه المرحلة وإن أطقم العمل ستبقى في مكان الحادث لاستعادة الجثث و أجزاء الطائرة المتحطمة».