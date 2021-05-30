لبنان: إجراءات جديدة تتعلق بالقادمين من بريطانيا والبرازيل

طلب مدير عام الطيران المدني في مطار بيروت المهندس فادي الحسن من جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في المطار تنفيذ إجراءات جديدة تتعلق بالركاب القادمين إلى لبنان من المملكة المتحدة والبرازيل.

وأوضح الحسن في تعليماته أنه على الركاب القادمين من بريطانيا والبرازيل أن يحملوا فحصاً مخبرياً سلبياً من المخابر المعترف بها يظهر خلو المسافر من كورونا، وأن يكون لديهم حجز فندقي في لبنان لمدة خمسة أيام على حساب المسافر.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان 539888 حالة، بينما بلغت حالات الوفيات 7711 حسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.

«سانا»