ضمن الجسر الجوي.. وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار ‏دمشق الدولي

الحرية:

وصلت اليوم طائرة مساعدات سعودية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مواد ‏إغاثية متنوعة.‏

ونقلت سانا عن رئيس فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبارك بن سعيد ‏الدوسري قوله أن حمولة الطائرة من المساعدات تبلغ ‏حوالي 30 طناً من المواد الغذائية والإيوائية والمستلزمات الشتوية وحقائب ‏العناية الشخصية، وهي الطائرة الـ 13 من الجسر الجوي الذي أطلقه المركز.

وأشار الدوسري إلى أن السعودية مستمرة في تقديم العون والمساعدة للأشقاء في سوريا ‏خلال الفترة الحالية، وسد الفجوة في الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب ‏السوري من خلال الجسر الإغاثي الجوي والبري.‏

وبيّن الدوسري أن التنسيق يتم مع كل الجهات السورية ذات العلاقة بالعمل ‏الإنساني من أجل الوقوف على متطلبات المناطق والأسر الأشد احتياجاً،لافتاً ‏إلى وجود 40 شاحنة في طريقها إلى سوريا تحمل خمسة آلاف طن من ‏الدقيق كدفعة أولى، ستتبعها دفعات أخرى ستستلمها المؤسسة السورية ‏للمخابز، إضافة إلى وجود حملة تطوعية في السعودية لتجهيز فرق طبية مكونة ‏من أطباء ومعدات كاملة ستزور سوريا؛ لإجراء العمليات الجراحية في عدد ‏من المشافي.‏

وفي منطقة حرستا في ريف دمشق شهد فريق مركز الملك سلمان عملية ‏توزيع المساعدات على الأهالي، واستمع من المعنيين على آلية التوزيع ‏والاحتياجات المطلوبة.‏

رئيس مجلس مدينة حرستا المهندس عبد الناصر عراب بين أن دفعة ‏المساعدات الحالية توزع على أصحاب الأمراض السرطانية والأورام، من ‏خلال سبر العائلات في المنطقة ووضع قوائم بحوالي 1200 عائلة، موضحاً أن المساعدات الإغاثية توزع حسب جداول تحدث بشكل دوري ‏وتحتوي أسماء العائلات المحتاجة بناء على زيارات ميدانية لمنازلهم ‏ودراسات لواقعهم المعيشي.‏