ضمن الجسر الجوي.. وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار دمشق الدولي
الحرية:
وصلت اليوم طائرة مساعدات سعودية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مواد إغاثية متنوعة.
ونقلت سانا عن رئيس فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبارك بن سعيد الدوسري قوله أن حمولة الطائرة من المساعدات تبلغ حوالي 30 طناً من المواد الغذائية والإيوائية والمستلزمات الشتوية وحقائب العناية الشخصية، وهي الطائرة الـ 13 من الجسر الجوي الذي أطلقه المركز.
وأشار الدوسري إلى أن السعودية مستمرة في تقديم العون والمساعدة للأشقاء في سوريا خلال الفترة الحالية، وسد الفجوة في الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري من خلال الجسر الإغاثي الجوي والبري.
وبيّن الدوسري أن التنسيق يتم مع كل الجهات السورية ذات العلاقة بالعمل الإنساني من أجل الوقوف على متطلبات المناطق والأسر الأشد احتياجاً،لافتاً إلى وجود 40 شاحنة في طريقها إلى سوريا تحمل خمسة آلاف طن من الدقيق كدفعة أولى، ستتبعها دفعات أخرى ستستلمها المؤسسة السورية للمخابز، إضافة إلى وجود حملة تطوعية في السعودية لتجهيز فرق طبية مكونة من أطباء ومعدات كاملة ستزور سوريا؛ لإجراء العمليات الجراحية في عدد من المشافي.
وفي منطقة حرستا في ريف دمشق شهد فريق مركز الملك سلمان عملية توزيع المساعدات على الأهالي، واستمع من المعنيين على آلية التوزيع والاحتياجات المطلوبة.
رئيس مجلس مدينة حرستا المهندس عبد الناصر عراب بين أن دفعة المساعدات الحالية توزع على أصحاب الأمراض السرطانية والأورام، من خلال سبر العائلات في المنطقة ووضع قوائم بحوالي 1200 عائلة، موضحاً أن المساعدات الإغاثية توزع حسب جداول تحدث بشكل دوري وتحتوي أسماء العائلات المحتاجة بناء على زيارات ميدانية لمنازلهم ودراسات لواقعهم المعيشي.