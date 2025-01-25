مبادرة لتخفيف أعباء المواصلات في دير عطية

الحرية- علام العبد:

أطلق المجتمع المحلي في القلمون مبادرة إنسانية خيرية بقصد تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وذلك عبر فريق طموح التطوعي الذي بات يحقق حضوراً مجتمعياً ويسعى من خلال أنشطته العديدة والمتميزة دائماً لدعم المجتمع ورسم الابتسامة على وجوه الجميع فيه.

وقد أطلق مؤخراً مبادرة جديدة في مدينة دير عطية “لا تشيل هم المواصلات نحن تكفّلنا”، والتي جاءت من أجل مساعدة الأشخاص الذين يجدون صعوبة في تأمين تكاليف أجور النقل التي ارتفعت كثيراً في الآونة الأخيرة، فقد ساهمت هذه المبادرة بنقل مئات المواطنين بين مدن القلمون على نفقة فريق المبادرة، كما قامت بدعم الطلاب والعاملين الذين يحتاجون إلى وسيلة نقل وتسهيل الوصول إلى أماكن العمل كالمدارس والمستشفيات.

يقول مدير فريق طموح التطوعي عدي دعبول في تصريح لصحيفة الحرية: لقد تأسس فريق طموح على قيم العطاء والإيثار فهو يقدم جهوداً مستمرة لخدمة المجتمع عبر مبادرات متنوعة تهدف إلى تحسين حياة الأفراد الأكثر احتياجاً ونشر روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.

وبيّن أن أنشطة الفريق تكمن في توزيع المساعدات للأسر المتعففة كما يحرص الفريق على إطلاق المبادرات التي تعزز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية.

وشدد دعبول على أن استمرار هذه الجهود الإنسانية لا يتحقق إلا بتكاتف أيادي الخير من الأفراد ومن خلال توفير الدعم الكريم يستطيع فريق “طموح التطوعي” أن يوسع نطاق مبادراته ويصل إلى المزيد من المستفيدين، وأضاف الدعم المادي والمعنوي هو الوقود الذي يحرك عجلة العمل التطوعي ويمنح الفريق القدرة على تحقيق أثر أكبر في المجتمع.

ودعا جميع الفعاليات والشركات للمساهمة في هذه المسيرة الخيرية سواء كان الدعم من خلال التبرعات المالية أو توفير الموارد أو حتى التطوع بالوقت والجهد فإن كل يد تمتد للعطاء تصنع فرقاً كبيراً ..

وقال مدير الفريق: نؤمن بأن العطاء لا يقتصر على المال فقط بل يشمل الكلمة الطيبة والمشاركة بالوقت ونشر رسالتنا لتصل إلى أوسع نطاق.