تعزيل ١٥ كم من قناة ري سد قطينة ضمن بابا عمرو وجوبر في حمص

الحرية – ميمونة العلي:

بيّن مدير الموارد المائية في حمص المهندس محمد الحسين في تصريح خاص لصحيفة الحرية أن مشروع ري قناة حمص حماة مصدرها المائي سد قطينة، تتألف من قناة رئيسة وأقنية فرعية، هدفها تقديم ري للمحاصيل ضمن مساحة حوالي ٢٢ ألف هكتار، منها ١٣ ألف هكتار في حمص و٨ آلاف هكتار في حماة، وهي من أخصب الأراضي في سورية، تخضع لخطة زراعية لري محاصيل متنوعة بحسب الحاجة المختلفة من موسم لآخر تبعاً للريات المطرية وبالتنسيق مع اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة والمجتمع المحلي.

ولفت إلى أن تعزيل القناة بوشر به منذ نهاية موسم الري السابق في نهاية الشهر العاشر، حيث بدأ العمل بتعزيل القناة من حمص وصولاً إلى تير معلة بطول 47 كم، تبدأ من قطينة وتنتهي شرق الرستن في منطقة (الغن) لتدخل بعد ذلك محافظة حماة.

وأضاف: إن هدف التعزيل تقليل الفاقد المائي وإيصال المياه وفق الدفعات التي تؤمن احتياج النبات، وحالياً تم تعزيل مسافة بطول ١٥ كم في بابا عمرو وجوبر، ونتابع العمل لنصبح جاهزين لتقديم المياه للمحاصيل آملين أن تجود السماء بخيراتها، فموسم الأمطار في ذروته ولن نقنط من رحمة الله.

ولفت المهندس الحسين إلى قيام (الموارد المائية في حمص) بري سهل البقيعة من سد المزينة إلى محطات الضخ والشبكة هناك مطمورة، لذلك فإن تجهيزها لموسم الري يكون بصيانة الشبكة المطمورة ، بالإضافة لتعزيل المصارف المائية في سهل البقيعة لاستيعاب أي فيضانات لئلا يحدث الغمر للأراضي المزروعة، والمساحة المروية هناك تقدر بحوالي ٣٣٣٤هكتاراً.

ولفت الحسين إلى مشروع الري من سد تلحوش بشبكة مطمورة أيضاً مشتركة مع محافظة طرطوس، يروي مساحة ٢٠٠٠ هكتار في حمص و٤٠٠٠ هكتار في طرطوس، ويجري تجهيز شبكة الري بذات الآلية عدا عن الأعمال الهندسية الأخرى، موضحاً أنه يوجد في حمص ٣٥ سداً حجم التخزين الأعظمي لها ٤٠٦ ملايين متر مكعب، وحالياً مجموع التخزين لهذه السدود بحدود ١٠٦ ملايين متر مكعب، أي نسبة التخزين ٢٧٪ والفرصة متاحة لزيادة هذه النسبة مع الهطولات المطرية المتوقعة.