انقطاع الاتصالات والإنترنت في الحسكة

الحرية – خليل اقطيني:

أصبحت محافظة الحسكة منذ ليلة أمس معزولة عن العالم الخارجي من جراء انقطاع الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت، حيث يعتمد السكان حالياً على خدمتي الإنترنت التركي والعراقي، بدلاً من النت السوري ADSL.

وما زاد من حجم المشكلة أن شبكة الاتصالات الهاتفية الأرضية تعاني من انقطاع شبه كامل في مدينة الحسكة مركز المحافظة.

وبسبب استمرار إغلاق المؤسسات الحكومية في المحافظة وعدم عودتها للعمل، لم تتمكن الحرية من سؤال إدارة فرع السورية للاتصالات عن حجم هذا الانقطاع وأسبابه والإجراءات المتخذة لإصلاحه.

لكن مصادر في الفرع، بينت أن انقطاع شبكة الاتصالات الخليوية والإنترنت في المحافظة يعود إلى عطل أصاب الشبكة خارج المحافظة. أما بخصوص توقف معظم خطوط شبكة الاتصالات الأرضية عن العمل في مدينة الحسكة، فيعود السبب إلى سرقة الأكبال من قبل ضعاف النفوس مستغلين الفراغ الأمني في المدينة، والناجم عن توجيه ميليشيا قسد عناصرها للقتال في محيط سد تشرين.

يذكر أن شبكة الاتصالات الخليوية ، وخاصة شبكة شركة سرياتيل، كانت قد انقطعت في محافظة الحسكة قبل أيام لمدة وصلت إلى نحو عشرة أيام وتم إصلاحها .