سلمان عيسى ص 9:09 2017/06/21

لم تكتمل فرحة شباب طرطوس الذين اكتتبوا على السكن الشبابي منذ عام 2005 بناء على مرسوم «مكرمة» من قائد الوطن، في تلك الأيام اكتتب حوالي 3474 شاباً ضمن هذا المشروع، حيث كانت فترة التنفيذ، وتالياً التسليم بين 5-7 سنوات على مرحلتين.. في تلك الأيام حدد سعر الشقة بـ 700 ألف ليرة وسطياً، أي أن سعر المتر المربع حينها بـ 10 آلاف ليرة… ومن تلك الأيام وقسم كبير من الشباب، يلتزم بدفع الأقساط الشهرية على أمل استلام الشقة الموعودة.. وقسم كبير منهم أجّل مشاريعه الحياتية إلى حين الاستلام كالزواج مثلاً.. في بعض المحافظات تم تسليم المساكن.. إلا في طرطوس فحين اقترب موعد تسليم 429 شقة تفتق عقل المؤسسة العامة للإسكان وجهزت «لكمة» من عيار محمد علي كلاي.. وعلى رأس الشباب كانت الضربة مؤلمة.. المطلوب دفع 4 ملايين ليرة لاستلام الشقة، ورفع الأقساط الشهرية إلى أكثر من 30 ألف ليرة، ليصل سعر الشقة إلى 10-15 مليوناً حسب المساحة.. تأخرت المؤسسة في الإنجاز أكثر من 12 عاماً.. يوم كان الدولار بـ 50 ليرة.. اختلفت مع المتعهدين لماذا.. لا نعلم.. لكنها مصرة على تحميل تقصيرها وتأخيرها وإهمالها على ظهور الشباب.. حسب «المكرمة» يجب أن يستلموا شققهم بين 2010 و2012، وحتى ذلك التاريخ كانت الأسعار هي.. هي لناحية سعر الدولار وتالياً أسعار المواد.. لكن الفرق أن المتعهدين كانوا صامتين إلى وقت قريب..!! ولأن العقد شريعة المتعاقدين، فهل يحق للمؤسسة أن تنكل بشروط «عقد الإذعان» الذي نظمته هي مع «الغلابة والمعترين»؟ ولأنها هي التي خالفت هل يمكنها أن تعيد المبالغ التي تم تسديدها بالسعر الحالي للدولار..!!

في العقود هناك حديث عن العطل والضرر فمن هو المتضرر منذ عام 2005 وحتى الآن.. هل المؤسسة أم المكتتبون؟هل أوفت المؤسسة بالتزاماتها أم أنها تعلق تقصيرها وفشلها على رقاب المكتتبين؟ تأمين الأرض والبناء والكساء هو على عاتق المؤسسة فهل التزمت بذلك خلال الفترة التعاقدية؟.. نتحدث هنا عن شباب وثقوا بمؤسسة رسمية.. وخذلتهم، لأن المؤسسة تحولت من مطور عقاري، وذراع الحكومة في التدخل الإيجابي في سوق العقارات إلى مقاول يلوي عنق العقود والقانون لمصلحته حتى لو أضر ذلك بكل المتعاملين معها.. ولأن صاحب القرار في طرطوس عديم الحيلة، أو أن الأمر لا يعنيه فقد تحولت طرطوس إلى محافظة «يتيمة»، ولأنها كذلك فإن أصحاب القرار في واد.. ومصالح المحافظة في وادٍ آخر.. والشباب في آخر الاهتمام، لأن أرقامهم ستشترى من تجار العقارات والسماسرة عسى أن يحصلوا «كم ليرة» الله يجمع الشمل..!!؟

