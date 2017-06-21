ص 6:06 2017/06/21

أطلق السيد الرئيس بشار الأسد أمس المشروع الوطني للإصلاح الإداري وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في مقر الحكومة بمنطقة كفرسوسة في دمشق.

وأوضح الرئيس الأسد خلال الجلسة أن المشروع يعتمد على محاور عدة: أولها خلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز يسمى «مركز القياس والدعم الإداري» يقوم بوضع الهيكليات والتوصيف الوظيفي وإيجاد آليات لقياس الأداء والأنظمة الداخلية للمؤسسات وقياس الإجراءات بين المواطن والمؤسسات أو داخل المؤسسات أو فيما بينها وقياس رضا المواطن والموظف ومكافحة الفساد.

ويشمل المشروع أيضاً «مرصد الأداء الإداري» وهو بنية إلكترونية بالدرجة الأولى وإحدى أهم مهامها متابعة تطبيق المؤسسات للمعايير التي ستوضع من المركز بما يسمح في النهاية بتقييم وضع كل مؤسسة والتمييز ما بين مؤسسة وأخرى وفق تطور أدائها.

ويتضمن المشروع الوطني للإصلاح الإداري أيضاً «مركز خدمة الكوادر البشرية» ومهمته وضع خريطة للموارد البشرية الموجودة بشكل تفصيلي ودقيق وخريطة للشواغر وربط الخريطتين مع بعضهما بعضاً من خلال التوصيف الوظيفي وبالتالي ستكون سياسة التوظيف الحكومي واضحة وممنهجة ومعتمدة على الخريطتين معاً لملء الشواغر المتوفرة بالكفاءات والمهارات المناسبة، كما أن المركز سيؤمن التدريب الإلكتروني لرفع مستوى الأداء.

وأوضح الرئيس الأسد أن المشروع يشمل أيضاً تأسيس موقع إلكتروني بهدف التواصل مع المواطنين وتلقي مقترحاتهم وشكاواهم أو تقييمهم لمؤسسة ما لتكون العملية بذلك أكثر شمولية ويشارك فيها الجميع عوضاً من أن تكون مرتبطة فقط بالوزارات أو بمؤسساتها.

وفي نهاية حديثه تطرّق الرئيس الأسد إلى بعض المظاهر المسيئة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة والتي تسيء بشكل مباشر لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن منها مظاهر المواكب الضخمة لبعض المسؤولين أو غيرهم وقطع الطرق، موضحاً أن هذا الكلام غير مقبول، ووجّه الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة والضرورية لوقف هذه المظاهر.