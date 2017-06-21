ص 6:06 2017/06/21

أعربت الرئاسة الروسية عن قلقها البالغ إزاء تصرفات ما يسمى «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة في سورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في تصريح للصحفيين أمس: الوضع المرتبط بأعمال «التحالف» الذي تقوده الولايات المتحدة في سورية يثير بلا شك قلقاً جدياً لدى الكرملين.

وامتنع بيسكوف عن الإجابة عن سؤال حول احتمال حصول صدام مباشر بين روسيا والولايات المتحدة بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أمس الأول أن وسائل الدفاع الجوي الروسية الأرضية والجوية ستواكب أي أجسام طائرة بما فيها المقاتلات والطائرات المسيّرة التابعة لـ«التحالف الدولي» وسيتم رصدها غرب نهر الفرات في سورية باعتبارها أهدافاً جوية، وقال: أترك هذا السؤال من دون تعليق.

إلى ذلك أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل بلاده في ألا تؤدي الضربات الأميركية على سورية إلى نسف جهود مكافحة الإرهاب.

لافروف وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جاك إيف لودريان عقد في ختام محادثاتهما بموسكو أمس قال: روسيا لا تزال تنتظر توضيحات من واشنطن حول استهداف طيران «التحالف الدولي» الذي تتزعمه الولايات المتحدة طائرة سورية.

كذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن قيام الولايات المتحدة بزيادة قواتها جنوب سورية أمر غير شرعي إطلاقاً ولا يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي أو دعوة من الحكومة السورية.

وقال بوغدانوف في مؤتمر صحفي عقده أمس وفقاً لما نقله موقع «روسيا اليوم»: إن هذا الأمر غير شرعي إطلاقاً وليس هناك قرار بهذا الشأن من مجلس الأمن الدولي أو طلب من السلطات الشرعية في الجمهورية العربية السورية، إذ إن سورية دولة ذات سيادة وينبغي احترام سيادتها وسلامة أراضيها طبقاً لأحكام القانون الدولي وهي عضو كامل الحقوق في الأمم المتحدة.

وأضاف بوغدانوف: إن موسكو لا تستبعد إجراء اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن سورية في أقرب وقت ولكن هذا الأمر ممكن على هامش أجندة العلاقات بين الدولتين.

إلى ذلك أشار بوغدانوف إلى أن وفد الجمهورية العربية السورية أكد مشاركته في محادثات أستانا يومي الرابع والخامس من تموز القادم، مشيراً إلى أنه جرى توجيه دعوة إلى الأتراك وعبرهم إلى «المعارضة المسلحة»، ونحن ننتظر حالياً تحديد وفد «المعارضة» وقوامه إلى محادثات أستانا.

في سياق متصل أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن العمل متواصل حول المسائل المتعلقة بمناطق تخفيف التوتر في سورية وأن الأمور تسير على ما يرام.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن غاتيلوف قوله أمس: مشاركة «المعارضة المسلحة» في اجتماع أستانا المقرر عقده في الرابع والخامس من تموز يعتمد على «إرادتها السياسية»، مشيراً إلى أن الأشخاص المدعوين هم أنفسهم الذين كانوا في الجولات السابقة.

وأعرب غاتيلوف عن أمله بأن يشارك ممثلون عن الولايات المتحدة في الاجتماع القادم حول سورية في أستانا بصفة مراقب، لافتاً إلى أن واشنطن شاركت في الاجتماعات السابقة بهذه الصفة.

وفي سياق منفصل قال غاتيلوف: لا توجد تأكيدات حتى الآن على مقتل متزعم تنظيم «داعش» الإرهابي «أبو بكر البغدادي».

في غضون ذلك أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أنه ليس هناك أي عوائق تحول دون استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة حول موضوع الاستقرار الاستراتيجي الذي تحدثت عنه خطة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حول العلاقات مع موسكو.

واعتبر كوساتشوف في تصريحات للصحفيين في موسكو أمس نقلتها (سانا) أن النقاط الثلاث في خطة تيلرسون يمكن أن تصبح أساساً للحوار كما يمكن أن تكون في الوقت ذاته عائقاً أمامه، موضحاً أن ما يتعلق بالنقطة الأولى حول «إقناع موسكو بالامتناع عن القيام بأعمال عدوانية ضد الولايات المتحدة» فإن روسيا لم تقم بعمل واحد موجه ضد الولايات المتحدة في أوكرانيا ولا في سورية.

وقال كوساتشوف: بشأن النقطة الثانية المتعلقة بالحوار مع روسيا حول القضايا ذات الاهتمام الاستراتيجي بالنسبة لواشنطن لا يمكن أبداً التكلم عن «محاربة» السلطات الشرعية في سورية بينما تدعو روسيا منذ زمن بعيد وبإصرار إلى القيام بأعمال مشتركة ضد الإرهابيين.

وأضاف كوساتشوف: إن النقطة الثالثة في خطة تيلرسون وهي الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا تكتسب الأولوية من دون أي شك لأن روسيا والولايات المتحدة هما الزعيمان العالميان ويتوقف على موقفهما إلى الحدود القصوى الوضع في مجالات نزع السلاح والرقابة على التسلح ولقد حاولنا إعادة إطلاق العلاقات مع أوباما من هذه النقطة بالذات ولا أرى عوائق أمام إطلاق مفاوضات كهذه مع إدارة ترامب.

وأشار كوساتشوف إلى أنه على الرغم من أن المعطيات عن خطة تيلرسون لم ترد سوى في تسريب صحفي إلا أنه يمكن للمرء أن يرى فيها شيئاً ملموساً لأن هناك رغبة لدى الإدارة الأمريكية بتغيير حالة العلاقات مع روسيا ولكن الخلافات الحزبية في «الكونغرس» الأمريكي تحول دون تحقيق ذلك وإذا اكتسبت هذه الرغبة اليوم طابع الاستراتيجية والخطة فسيكون ذلك مهماً جداً.