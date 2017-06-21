ص 6:06 2017/06/21

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن سياسة بلاده لم تتغير حيال شؤون المنطقة والعالم لكنها ترد بحزم على أي اعتداء عليها، منوهاً باستهداف مواقع الإرهابيين في دير الزور وواصفاً هذه الضربة بالعمل الضروري والمطلوب تماماً.

وقال روحاني في كلمة له خلال مأدبة إفطار حضرها عدد من علماء الدين أمس: إن توجيه ضربة لقادة تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية لم يكن قراراً صادراً عن شخص أو مؤسسة عسكرية ما وإنما تتخذ مثل هذه القرارات في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حيث منح المجلس صلاحيات للقوات المسلحة عقب الاعتداءين الإرهابيين في مرقد الأمام الخميني ومجلس الشورى الإسلامي للرد على الإرهابيين.

وأضاف روحاني: إن اتخاذ قرار باستهداف مكان ما بالصواريخ فإن ذلك يعد من القرارات ذات الصلة بالأمن القومي ولا يرتبط بالقضايا الحزبية الضيقة.

وكان وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أكد أن الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات الإيرانية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في دير الزور جزء صغير من الرد الإيراني على اعتداءي طهران الإرهابيين، مشيراً إلى أن إيران سترد بأقسى شكل على أي تهديد إقليمي ودولي محتمل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن دهقان قوله أمس: القوة الدفاعية الإيرانية في خدمة السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وستستخدم لمواجهة العوامل المزعزعة للأمن بما فيها تنظيم «داعش» الإرهابي، مشيراً إلى أن الضربات الصاروخية ضد مواقع «داعش» في دير الزور أظهرت أن رد إيران على ممارسات التنظيم اليائسة فوري ومدمر.

بدوره كشف الحرس الثوري الإيراني أمس تفاصيل جديدة عن الضربات التي استهدفت مواقع ومقرات تنظيم «داعش» الإرهابي في دير الزور. وأوضح بيان للحرس الثوري أن الضربات استهدفت مقراً لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة الموحسن شرق دير الزور وأدت إلى مقتل 15 إرهابياً بينهم سعوديون وأفغانيون أحدهم المتزعم السعودي الجنسية سعد القصيبي الملقب بـ «أبو سعد»، كما قتل ستة إرهابيين في ضربة استهدفت مستودع سلاح وعتاد لإرهابيي التنظيم في عياش.

وأشار البيان إلى أن ضربات صاروخية استهدفت مقراً لتنظيم «داعش» في مدينة الميادين شرق دير الزور أدت إلى مقتل 27 إرهابياً بينهم ثلاثة يحملون الجنسية الليبية، كما تم استهداف مشفى للتنظيم ومقر آخر له في المدينة ما أدى إلى مقتل 17 من إرهابييه وتدمير ثلاث آليات لهم.

في سياق آخر أكد السفير الإيراني في موسكو مهدي سانائي أهمية التعاون الإيراني- الروسي حول حل الأزمة في سورية.