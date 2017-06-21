ص 6:06 2017/06/21

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أمس أنه تم توجيه دعوات إلى الحكومة السورية و«المعارضة» والدول الضامنة والمراقبين لحضور اجتماع أستانا حول سورية المقرر في الـ4 و5 من تموز المقبل.

وذكرت (سانا) أن وكالة «تاس» الروسية نقلت عن النائب الأول لوزير الخارجية الكازاخستاني مختار تليوبردي قوله للصحفيين: يمكن القول إن ممثلين رفيعي المستوى في وزارات خارجية روسيا وإيران وتركيا وهي الدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية في سورية سيشاركون في الاجتماع.

وأضاف: إن الدعوات أرسلت إلى الحكومة السورية و«المعارضة» ونحن بانتظار ردهم.