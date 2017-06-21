ص 6:06 2017/06/21

أحيا مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية اليوم العالمي للاجئ باحتفالية أقامها بمطعم المشرقة بدمشق عرض خلالها العديد من المشاركين من دول عربية وأجنبية مقتطفات من تراث بلدانهم عكست انتماءهم وحبهم لأوطانهم.

وفي كلمة له أكد الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية تتعامل مع اللاجئين في إطار البعد الإنساني قبل البعد القانوني والتعليمات الناظمة لحياتهم، وقال: نعمل بما يتيح لكم كل الشروط الملائمة لعيشكم الكريم إلى جانب أشقائكم السوريين من جهة ولكي تتمكنوا في وقت لاحق من العودة إلى بلدانكم.

وأضاف المقداد: إننا لا نعتبر أشقاءنا الفلسطينيين لاجئين ونأمل تحقيق ما يطمحون إليه بالعودة إلى فلسطين لإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم، كذلك الشيء ذاته بالنسبة لأشقائنا العراقيين فهم بين إخوتهم وفي بلدهم الثاني وهذا ينطبق على الأشقاء الصوماليين والسودانيين.

ونوه المقداد بعمل مكتب المفوضية في سورية وأن هناك تعاوناً مثالياً لتقديم الخدمات للاجئين لينعموا ويعيشوا بأمن وسلام، داعياً الموجودين إلى عدم التردد بنقل مشاكلهم سواء للمفوضية أو إلينا.

وفي تصريح لـ(سانا)، قال ممثل مفوضية اللاجئين في سورية سجاد مالك: إن سورية كانت كريمة وسخية مع اللاجئين خلال العقود الماضية، مشيراً إلى وجود لاجئين من دول عدة بينها الصومال والعراق والسودان. وأضاف: إن المفوضية تحتفل باللاجئين في كل بلدان العالم ولكن سورية بلد لها وضع خاص، مبيناً أن الاحتفال فرصة للاجئين ليتذكروا ما فقدوه في بلدانهم.

وطغت على الاحتفالية أجواء من البهجة والمشاعر الفياضة التي تؤكد أن لا شيء يحول بين الإنسان وبلده مهما امتدت السنون وطالت المسافات.