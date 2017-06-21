ص 6:06 2017/06/21

أكد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الممارسات والسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل تؤثر في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين يرزحون تحت هذا الاحتلال، مطالباً «إسرائيل» بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشمل تقرير غوتيريس حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل والذي صدر في نيويورك، الممارسات والسياسات الإسرائيلية باعتبارها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وخرقاً خطراً لاتفاقية جنيف الرابعة.

وحسب «سانا» فقد أوضح التقرير أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية تقوم على التمييز العنصري والنقل القسري لأشخاص محميين بالإضافة إلى عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل واستمرار التوسع الاستيطاني فيه واستغلال موارده الطبيعية من المياه والنفط والغاز وتقييد استخدام السوريين لأراضيهم وتحديد حصة المياه المخصصة للمزارعين السوريين على نحو مجحف وتقويض عملهم الزراعي والقيود الشديدة على التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وأكد التقرير أن هذه الممارسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تؤثر في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، موضحاً أن «إسرائيل» استخدمت في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل سياسات وممارسات تمييزية تشمل استخدام القوة ضد المواطنين العرب السوريين والفلسطينيين، كما أنها فرضت قيوداً على حرية التنقل بما في ذلك إغلاق المعابر في غزة وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى الاستيلاء على الأراضي التي يملكها السكان السوريون من خلال إعلانها «مناطق خضراء» بغية منع استخدام سكانها لها لأغراض التشييد أو الزراعة أو الرعي وغيرها.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن مجلس الأمن كان قد شدد في قراره رقم 497 لعام 1981 على أن قرار «إسرائيل» بفرض «قوانينها وولايتها وإدارتها» في الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وطالبها بإلغاء هذا القرار على الفور، كما طالب الأمين العام في تقريره سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحقق سيادة العدالة والسلام لجميع الشعوب في المنطقة بمن فيهم السكان الفلسطينيون والسوريون الذين يرزحون تحت الاحتلال منذ أكثر من خمسين عاماً.

من جانب آخر عبّر غوتيريس عن قلقه من التطورات الأخيرة في سورية بعد إقدام ما يسمى «التحالف الدولي» باستهداف مقاتلة سورية في ريف الرقة محذراً من تفاقم الوضع هناك.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن غوتيريس قوله خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة أمل بشدة أن يكون هناك تخفيف للتوتر لأن هذا النوع من الأحداث قد يكون خطراً جداً في منطقة أزمات حيث يوجد لاعبون كثر وحيث الوضع معقد جداً على الأرض.. أنا قلق حقاً وأمل ألا يقود هذا لأي تصعيد للأزمة في سورية.

وحول الجولة السابعة من الحوار السوري ـ السوري في جنيف في العاشر من تموز القادم قال غوتيريس: بالنظر إلى التعقيد في الوضع لا أريد أن أخلق أمالاً زائفة حول نتائج فورية.