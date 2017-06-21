ص 5:05 2017/06/21

أصيب 4 أشخاص بجروح باستهداف المجموعات المسلحة بقذائف الهاون والصاروخية أحياء سكنية في دمشق في خرق جديد للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ(سانا) بأن المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية أطلقت صباح أمس عدة قذائف هاون على منطقة العباسيين وحي كفرسوسة السكنيين ما تسبب بإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وأضرار مادية ببعض منازل المواطنين وعدد من السيارات.

كما أشار مصدر في قيادة شرطة محافظة ريف دمشق إلى سقوط قذيفتي هاون على سوق الخضار بمنطقة الكباس السكنية ما أسفر عن إصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

كما استهدفت المجموعات المسلحة المنتشرة في ريف حماة الشمالي محطة محردة لتوليد الكهرباء بعدد من القذائف الصاروخية وذلك في خرق جديد للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل (سانا) بأن المجموعات المسلحة أطلقت صباح أمس أكثر من 12 قذيفة صاروخية سقط معظمها في محيط محطة توليد الكهرباء في مدينة محردة شمال المدينة بنحو 25 كم ما أسفر عن أضرار كهربائية وميكانيكية في المحطة.

وأشار المصدر إلى أن إحدى القذائف الصاروخية سقطت على صهريج محمل بكمية كبيرة من مادة الفيول عند مدخل المحطة الحرارية ما تسبب باحتراق الصهريج، مبيناً أن وحدات الدفاع المدني أخمدت النيران التي نشبت بسبب احتراق الصهريج الذي يحمل الفيول المخصص لتشغيل مجموعات التوليد.