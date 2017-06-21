ص 5:05 2017/06/21

ارتقى ثلاثة شهداء وأصيب 8 أشخاص بجروح بسبب اعتداء إرهابيي تنظيم «داعش» بالقذائف الصاروخية على حي سكني في دير الزور وقرية المسعودية في ريف حمص، ما أسفر أيضاً عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

فقد قصف تنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بالقذائف الصاروخية حي القصور بدير الزور ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابات بين المواطنين.

وأشار مراسل (سانا) في دير الزور إلى أن إرهابيي تنظيم «داعش» استهدفوا بالقذائف الصاروخية حي القصور السكني ما تسبب بارتقاء شهيدين وإصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

كما استشهد شخص في ريف حمص نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم «داعش» بالقذائف الصاروخية على قرية المسعودية شرق المدينة بحوالي 77 كم.

وأفاد مراسل (سانا) في حمص بأن مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» تتحصن في تلة عيد الحسون استهدفت بالقذائف الصاروخية قرية المسعودية بناحية جب الجراح ما تسبب بارتقاء شهيد ووقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات.