إدريس هاني ص 1:01 2017/06/21

ابتليت سورية بعملاء متعددي الصنائع والاختصاصات، من كل اختصاص ينبري عميل يوظّف مهاراته في الإساءة إلى بلده. وخارج سورية يوجد رهط من «المتثاقفين» الذين ظنّوا أنّهم أمام فرصة تاريخية لإعلان أنفسهم «فلاسفة الثورة»، ومن سوء حظّهم أنّنا نعيش زمن تدفّق الثقافة والمثقفين، وأنّه لا يوجد من يملك أن يحتكر هذه الريادة كما حصل في تاريخ مضى، ومع أنّ ما حصل في سورية هو مؤامرة واضحة الملامح، لكن البعض أحبّ أن يدخلها في لعبة القياس البليد «ليقرأ ملامح الثورة الفرنسية» في الحرب المفروضة على سورية.

علم نفس مرض المثقف قد يوقفنا على الأسباب التي تجعل للهزيمة «نخبتها المثقفة»، لكن الجديد في المرض الذي تسببت فيه سورية لكثير من المرجفين أنّهم لا يعدّون أنفسهم نخبة الهزيمة، بل يرون أنفسهم دعاة الثورة والتحرر والحداثة. ولقد قرأت الكثير مما كتبه هذا الرهط من «مثقفي» المؤامرة، كما صادفت الكثير، وكان الجامع بينهم الدجل الثقافي والسياسي، وسأعطي مثالاً بكاتب حاقد هو د.خالص جلبي يمكن أن تتعرفوا على سيرته من خلال ما كتبه هو عن نفسه في «ويكيبيديا» وغيرها بكثير من المبالغة، ومع ذلك فالحاقد خدع المتلقي منذ سنوات حين كان يقدّم نفسه منظراً «للتسامح والسلم ونظرية اللاّعنف»، هذا الطبيب الحاقد في صورة رجل السلام ستتكسّر خدعته أمام الحدث السوري الذي ساهم في إسقاط الكثير من الأقنعة الزائفة من وجوه كثيرة: من كان متسالماً أظهر حقده، ومن كان ممانعاً أظهر انهزاميته، ومن كان تقدمياً أظهر رجعيته. كتب قبل سنوات كتاب: «في النقد الذاتي.. نقد للحركة الإسلامية»، وفيه أظهر تبرمه لأنّه عاش كل عمره المهني متقلباً في أحضان الخليج وكاتباً في صحافتهم، فهو خليجي الهوى، لكن ما أن تعرّى ظهر سورية في «ربيع» ترعاه قوى الظلام حتى انبرى الدّجال مكشراً عن أنيابه يمنح نفسه الحق في إصدار أحكام القيمة والتبخيس لقوى الممانعة، منتقداً الصين وروسيا وإيران وسورية، زاعماً أنه «رجل التحرر»، في حين لم نحصِ له موقفاً نقدياً من الرجعية، وكيف تموت كرامة الناس في بلاد الرجعية، وكيف يخيم التخلف في تلكم الربوع، وكيف يستعبد الإنسان هناك، الرجل الذي حافظ على وفائه لمدن الملح ولم يتحدث هناك لا عن حرية ولا عن دستور ولا عن أي شيء.

خالص جلبي مثال لكاتب يحشد أرقاماً ومعلومات وأفكاراً بطريقة حشوية ليظهر أنه «اطلع» على تاريخ الأولين والآخرين، بينما هو منذ سنوات ناقل محترف لأفكار غيره لا نكاد نقف له على مفهوم جديد من مبتكراته، أما لعبة التحشيد التاريخي فهو فيها عالة على «أرلوند توينبي» وتحديداً على «ويل ديورنت» في قصة الحضارة.

كتب خالص جلبي الكثير من المقالات «يحلل» فيها الأحداث الجارية في سورية، وقدم في بعضها «استشرافات» باعتباره يحاول أن يجنح للكتابات الاستشرافية، لكن ساقط الحظّ لا تأتي استشرافاته إلاّ على نحو «إنّا عكسنا»، وليس آخرها حينما قال بأنّ «الخلاف السوري- الروسي بلغ قمته، وأنّ أيام الرئيس الأسد معدودة».

قبل سنوات وقفنا عند نظرية «جين شارب» في ثورات اللاعنف التي يسعى خالص جلبي أن ينقلها منه من دون أمانة، وكان الهدف من تأمّلي في هذه النظرية هو الجواب عن تساؤل ظل يؤرّقني: ما هي الأبعاد العنفية التي تسكن ثنايا نظرية اللاعنف الشاربية والخالصية؟ وقد كان الخونة من داخل سورية قد أبرقوا لجين شارب يسألونه: ماذا نفعل؟ كان جين شارب قد اختفى منذ وصل «ربيع» الأعراب إلى العقبة السورية، فنظريته التي أسقطت اليابس والأخضر فشلت في سورية، والشيء المهم هنا هو أن جين شارب أجاب العملاء بأن يحاولوا تطبيق جيوجتسو سياسي، وجيوجتسو هو فن قتال ياباني يقوم على استعمال عنف الخصم ضده من دون أن يصدر العنف من الطرف الآخر، لذا طالب بما سماه«الصمود اللاعنفي لاستدراج الحكومة لاستعمال العنف». هنا تبيّن أنّ جين شارب ليس داعية لاعنف، بل داعية استدراج للعنف، كما أن تقنياته هي تقنيات صناعة العنف، أما حديثه عن جيوجيتسو سياسي فقد ذكرنا حينها أنّها عبارة خاطئة لأنّ جيوجتسو هو فن يتوفّر على العنف، وأنّ شارب يخلط بين أشكال كثيرة من فنون القتال، لكن في الوقت نفسه أكدنا أنّ الرئيس بشار الأسد هزم جين شارب لأنّه مارس اللاعنف وأطال أمد الصمود، ما اضطر أبناء جين شارب أن يكشروا عن أنيابهم ويظهروا عنفهم الأقسى والأقصى الذي بلغ ذروته مع «داعش»، كل هذا العنف الذي تم تخزينه وإخفاؤه خلف ستار «اللاّعنف والسلمية» استطاع الرئيس الأسد أن يخرجه من جحره ليظهره للعالم: عنف يختزن إرادة الإبادة والقتل والذبح. لما انفضحت مخططاتهم أتحفونا بخطاب غاية في السخف حينما قالوا: إن سبب وجود «داعش» هو النظام السوري، وكل ذلك ليخفوا الحقيقة المرة، وهي أنّ هذا العنف الداعشي الأقصى كان ينشأ ويتطور داروينياً في أحشاء نظرية اللاّعنف المزعومة.

انهارت نظرية جين شارب، ويجب القول هنا من باب التذكير: إنّ ثمة ابتكاراً يجب تحفيظه، وهو أنّ الرئيس الأسد، ميدانياً، أسقط نظرية جين شارب التي قدمها هذا الأخير كأطروحة جامعية وطبقها على دول كثيرة. وعلى طريقة جين شارب، استطاع الأسد أن يربك خطاب اللاعنف الخادع الذي يخفي الاستعداد للإرهاب، تحول خطاب خالص جلبي إلى وحش كاسر في استعمال أقصى أنواع العنف الرمزي والتأليب على العنف المادي في سورية من باب الاستثناء، وهو يؤكد على أنموذج ليبيا، كما لو أنّ المجلس الانتقالي الذي تمدّح به استطاع إخراج ليبيا من الكارثة، ولكنه في هذيانه في مناسبة بكندا دعا إلى وضع لائحة من تجب محاكمتهم وعلى رأسهم الرئيس الأسد.. الكتابة عند فاسد الضمير خالص جلبي هي صناعة المفارقة والمبالغة، أي إنه بإمكاننا عبر اللعب بالألفاظ أن نحوّل القيادة السورية إلى نازية بينما مازال العالم كلّه يحاول أن يمنع سورية من أن تدافع عن نفسها حتى داخل وحدتها الترابية.

خالص جلبي مصاب بالبارانويا وعقدة الأسد، فهو من ناحية يتملّق لمدن الملح، وفي المقابل يسرف في مبالغاته في تصوير سورية التي لم يقدّم لها أيّاً من خبراته على الرغم من أنه درس في سورية وبفضل السياسة التعليمية ودعم الدولة للقطاع، فما إن أكمل اختصاصه في أوروبا حتى جاء إلى مدن الملح ليزاول العمل هناك، بينما الرئيس بشار الأسد حينما عاد من لندن باشر مهنة التطبيب في سورية وقدم لبلده في قطاع الصحة وهو مازال يصنع مناعة سورية ويكافح من أجل سيادتها واستقلاليتها ووحدتها الترابية.. يتحدث خالص جلبي عن الجولان ويردد موّالاً تافهاً: لم تطلق رصاصة واحدة في الجولان، لكن كنا نتمنى أن نسأل: أين كان لما كانت الحرب؟ غير أنّ المطلوب اليوم أن يعطينا خالص جلبي وزمرة الخونة فكرة عما قدموه لفلسطين وللجولان، أليست هذه الحرب هي حرب سورية- إسرائيلية بالوكالة؟

لم ير خالص جلبي حمام الدم الذي تسبب فيه من يسميهم «الثوار» في سورية، ولم يقف عند ذلك بالإحصاءات والحكم التاريخية التي يحشدها في مقالاته التي يكثر فيها مزاعمه. يصل العنف الساكن في نظرية اللاعنف الخالصية إلى حدّ قوله وهو يكتب عن اكتشاف الإنسان العاقل في موضوع لا علاقة له بالسياسة ليقول بالحرف: «وهذا الكلام الذي كان يردده فقيه السلطة البوطي المقتول بيد الرفاق في دمشق». لم تقف الكراهية عند دجّال التسامح لكي يخطئ عالماً في قضية علمية فقط لأنه يخالفه الموقف والرأي السياسيين بل تطاول على شهيد رفض أن يبيع نفسه للناتو ولمدن الملح كما فعل خالص جلبي، بل أكثر من ذلك ينطق بجملة فيها حكم يقيني بأمر يتطلب تحقيقاً، هذه الجملة الأخيرة التي نطق بها خالص جلبي تسقط القناع عن رجل خدع جمهوره بأنه رجل التسامح واللّاعنف. وسوف نكتشف في بعض مقالاته عن سورية أنّه لابد من ثقب السفينة كما فعل موسى، أي شرعية ممارسة العنف، في قياس إبليس يحاول خالص جلبي أن يلوي القرآن والتاريخ والعلم ليستجيب لحقده، ويخرم خطابه وينظمّ للعنف في سورية ويبرره. بتبسيط مملّ يحاول خالص جلبي أن يقنعنا بأنّ الدولة السورية ليس لها الحق في أن تدافع عن نفسها من العدوان الذي أخفى نفسه وراء شعارات السلمية كما أخفى جلبي عنفه وحقده خلف قناع السلمية واللاّعنف، ولكن جلبي تراه في بلادنا يحاول أن يتملّق ويتمدّح بالاستقرار حيث اختار العيش هنا. إنه لا يهمه استقرار سورية ولكن يهمه فقط استقرار البلدان التي يتمتع فيها بعيشة مرفهة.. لم يقدم خالص جلبي لسورية سوى الثرثرة.. استطاع الرئيس الأسد أن يسقط الخطابات المزدوجة ويسقط الأقنعة ويدحض نظريات كثيرة، إنّ الصمود السوري لم يكن له فقط أثر في تجديد الفكر الاستراتيجي، بل ستكون له آثار علمية أيضاً.. إنّ الحقد الكبير على الأسد أخرج خالص جلبي من تحت القناع المزيّف، ليصبح مجرد عطار فكر حشوي متملّق لمدن الملح والناتو له موقف انهزامي ورجعي من الممانعة التي استطاعت أن تهدّ أحلام الخونة والعملاء والإرهابيين، إنّي أقرأ معالم اليأس في أعين خالص جلبي، فكرهه للأسد أعماه، وطبيب العيون ليس قادراً فقط على أن يعالج البصر بل قد يصيب الكثير من الأبصار الفاقدة للبصيرة بالعمى.. إنه اسم على مسمى، صانع جلبة، لا يحسن غير ذلك خالصاً، إنّه حقّا خالص جلبي.

• كاتب مغربي