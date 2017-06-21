إبراهيم شقير ص 1:01 2017/06/21

على وقع انتصارات الجيش العربي السوري وتقهقر تنظيم «داعش» المتسارع، ولاسيما في الشرق والبادية، واستعادة مساحات واسعة من الأراضي السورية من يد الإرهابيين، إلى جانب الاستعدادات المدروسة لمواجهة التطورات والتحركات التي تجري على الحدود السورية، ولاسيما في الجنوب والبادية والتي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ أجندات تقسيمية ترعاها مباشرة مع تنظيم «داعش» والوحدات المنخرطة في تحالفها بهدف «عرقلة» تقدم وحدات الجيش العربي السوري والحليفة لها التي تعرضت لاستهداف أكثر من مرة خلال تقدمها لاستعادة سيطرتها على مواقع يسيطر عليها الإرهابيون، يتم رسم الخريطة السياسية والعسكرية السورية، وكذلك الروسية التي أكدت على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحماية مؤسسات الدولة ومواصلة دعم الجيش العربي السوري وقدراته القتالية في محاربة الإرهاب وإطلاق عملية تسوية سياسية في سورية بين جميع الأطراف باستثناء التنظيمات الإرهابية والإرهابيين، مع التأكيد على أن محاربة الإرهاب في سورية ستكون أكثر فاعلية في حال تتعاون الولايات المتحدة بجدية مع روسيا في هذا المجال كون الأهداف الرئيسة التي تسعى لها روسيا هي محاربة الإرهاب، وهي أثبتت فعاليتها وحققت هزائم للتنظيمات الإرهابية، ولاسيما تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين، غير أن عدم تعاون واشنطن، لأن أهداف أجندتها تتقاطع مع أهداف «داعش»، شكل سبباً لإطالة أمد الحرب على سورية، لا بل تكشفت حقائق تورط واشنطن بالإرهاب وبدعمه وبالتدخل مباشرة في ممارسته، وذلك من خلال تحركاتها على الحدود السورية- الأردنية- العراقية- وفي منطقة البادية والطبقة، فبعد الحشود العسكرية للمرتزقة ومعسكرات التدريب للإرهابيين على الحدود السورية- الأردنية ها هي اليوم تقوم جهراً بنشر أسلحة إضافية بما فيها راجمات الصواريخ جنوب سورية قرب الحدود العراقية والأردنية في منطقة التنف -منطقة لا يوجد فيها تنظيم «داعش»- وهو عمل غير مشروع ومدان وخرق للسيادة الوطنية السورية وتصرف استفزازي لا يحقق محاربة «داعش» ولا الإرهاب بقدر ما يمنع تحقيق الاتصال ما بين الحدود السورية- العراقية.

كما تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن بدء القوات الأمريكية في إنشاء مركز قيادة لقواتها العسكرية في منطقة الطبقة غرب مدينة الرقة، وتشييد أبنية سكنية لجنودها هناك، وأن القوات الأمريكية تنوي التمركز في المدينة الاستراتيجية واتخاذها قاعدة عسكرية لها، من خلال هذا المنظور تتأكد الحقائق أن الولايات المتحدة الأمريكية التي عملت على تشكيل «التحالف الدولي» المزعوم بذريعة «محاربة» الإرهاب كانت «تبعبع» بالأقوال أكثر من الأفعال، حيث تشير الإحصاءات إلى أن كل غارات طيران ما يسمى التحالف الدولي ضد الإرهاب كانت استعراضية فهي تستثني مواقع تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» فلم تصب أي موقع لـ«داعش».

والمتابع للمشهد السياسي العسكري فيما يتعلق بنيات الإدارة الأمريكية إزاء الأزمة في سورية يدرك تماماً أن هذه الإدارة تعمل على تنفيذ خطة ضد الدولة السورية، ويشير توارد الأخبار عما يحدث في مدينة الرقة من عملية تبادل الأدوار بين تنظيم «داعش»و من يزعمون «محاربته» وذلك برعاية أمريكية إلى عملية استسلام وتسليم وتبادل الأراضي، سواء في مدينة الرقة أو ريفها، إضافة لتأمين الممرات الآمنة لانسحاب «داعش» نحو مناطق البادية وإلى دير الزور وفق عملية ممنهجة، وبعلم الإدارة الأمريكية التي ترى في ذلك «منعاً» لتقدم الجيش العربي السوري شمالاً، والسيطرة على ما تبقى من الحدود مع العراق، وهذا ما يرعب واشنطن ويسقط مخططاتها.

ومع اقتراب ساعة الحسم السورية نتيجة انتصارات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة الداعمة لها بدأت الدول الداعمة والراعية للإرهاب تتقاذف التهم فيما بينها فمن كانوا حلفاء الأمس هم اليوم أعداء فيما بينهم، ففي خطوة غير مسبوقة ونتيجة حالة التفتت والانقسام في هيكلية مشايخ الخليج واعترافاتهم بدعم الإرهاب والإرهابيين بالمال والسلاح، ولاسيما التنظيمات الإرهابية الوهابية التكفيرية، وفي هذا الصدد وبالفم الملآن وبصراحة وقحة اعترف رئيس وزراء مشيخة قطر السابق حمد بن جاسم أنه وبمعية إخوانه الخليجيين ومن لف لفهم من تركيا والأردن وواشنطن والغرب دعموا الإرهاب وارتكبوا جرائم بحق سورية وشعبها.

ولم تكن تركيا وأردوغان خارج مسرح تقاذف الاعتراف بدعم الإرهاب، ففي خطوة غير مسبوقة قامت تركيا بقذف حليفتها واشنطن بأسوأ الصفات على خلفية النزاع بين التنظيمات الإرهابية التي يدعمها النظام الأردوغاني في شمال سورية وقوات ما تسمى سورية الديمقراطية (قسد) التي تدعمها واشنطن، هذا ناهيك بحالة الضياع والخذلان وحالة الهلع التي تعيشها ما تسمى الفصائل المعارضة التي تتصارع بدورها بالولاء إلى المحاور المتصارعة محور السعودية والإمارات، ومحور قطر وتركيا.

وأخيراً وبالمقارنة تتضح لنا حصيلة الموقفين الروسي والأمريكي، وبتسليم مسبق أن نيات روسيا في محاربة الإرهاب صادقة، والدلائل على ذلك كثيرة تؤكدها انتصارات الجيش العربي السوري، في حين انخراط الإدارة الأمريكية ودعمها الإرهاب ومحاربة من يحارب الإرهاب هي أعمال مكشوفة وواضحة، لكن المحصلة النهائية تقول: إن دومينو واشنطن يتهاوى ومعركة البادية تجعل ساعة النصر السورية تقترب من لحظة الحسم.

• كاتب فلسطيني