تحسين الحلبي ص 1:01 2017/06/21

كشف أحد المسؤولين في البيت الأبيض قبل يومين لمجلة يهودية أميركية أن محادثات كانت تجري من وراء الكواليس منذ استلام ترامب دفة الحكم الأميركي بين إدارته ونتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية، ويبدو أن اختراقاً إسرائيلياً في أغلب الاحتمالات قد حققه نتنياهو لفرض مشروعه في التسوية، ولهذا السبب تقررت زيارة جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي لإدارة المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني الإثنين الماضي، وزيارة المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط جاريد كوشنير اليوم الأربعاء إلى تل أبيب ورام الله لاستكمال ما كان يجري من وراء الكواليس بشكل مباشر في هذه المرحلة بشأن «الأولويات والإجراءات التي ستليها» بموجب ما قال مسؤول في البيت الأبيض.

وذكرت مجلة «فوروورد» الأميركية اليهودية أن غرينبلات وكوشنير أطلعا تيليرسون وزير الخارجية الأميركي ومستشار الرئيس ترامب لشؤون الأمن القومي على تفاصيل الموضوعات التي سيجري تناولها مع الطرفين، ويطلعان ترامب على النتائج، ويبدو تماماً أن مثل هذه المفاوضات ستحمل في هذه المرحلة تسارعاً غير مسبوق في فرض نتائج ستعرّض بشكل محتم مستقبل قضية وحقوق الشعب الفلسطيني لنتائج أخطر مما حملته حتى الآن اتفاقية أوسلو وما فرضته «إسرائيل» بالقوة والإرهاب من خلالها.

فنتنياهو أبلغ ترامب أثناء زيارته إلى تل أبيب أن الإسراع في استغلال الوضع الفلسطيني والعربي الآن يمنح «إسرائيل» فرصة لا تعوض لفرض ما ترغب على الحكام العرب المتحالفين مع الولايات المتحدة، وكذلك لفرض ما تريد من خلال هؤلاء الحكام على السلطة الفلسطينية التي تحولت إلى سلطتين إحداهما في قطاع غزة والأخرى في رام الله، وهناك من يرى في داخل حكومة نتنياهو أن الدورة المقبلة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل ستشكل أهم فرصة يجري فيها عرض ما يجري التوصل إليه مع حكام النظام الرسمي العربي ومع الفلسطينيين على جلسة للجمعية العامة يمكن أن يرأسها داني دانون مندوب «إسرائيل» في الأمم المتحدة الذي انتخب نائباً لرئيس الجمعية العامة قبل أسبوعين، ويوزع الأدوار ومشروعات الاقتراحات فيها للتصويت بهدف التخلص من حق العودة على غرار ما جرى حين صوتت أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة على إلغاء قرار إدانة الصهيونية بالعنصرية في 16 كانون الأول 1991 حين كان الوضع العربي بعد احتلال صدام للكويت في حالة انقسام يتحكم بمعظم دوله استقطاب أميركي يهيمن على المنطقة في أعقاب انتهاء الحرب الباردة وانتهاء وجود كتلة دول الاتحاد السوفييتي المناهضة للهيمنة الأميركية.

فمنذ ذلك الوقت فرضت «إسرائيل» والإدارة الأميركية اختراقات تولّد عنها اتفاقات أوسلو التي مازلنا نعاني من نتائجها حتى هذه اللحظة، وحرب احتلال العراق وزيادة دور الرجعية العربية في المنطقة، لكن ما يمكن تحقيقه بالتصويت الذي تسيطر على آليته في الجمعية العامة الإدارة الأميركية وحلفاؤها منذ انتهاء الحرب الباردة لا يمكن لأي قوة إسرائيلية أو أميركية أن تفرضه على شعوب المنطقة، فقد بقيت حركات مناهضة الصهيونية واحتلالها لفلسطين تحشد المؤيدين والأنصار وتناضل في كل ساحة إقليمية ودولية مثلما بقيت مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني حية وصلبة في رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني رغم كل اتفاقات كامب ديفيد وأوسلو الموقعة بين «إسرائيل» والعرب.

ثلاثة أطراف مركزية في الصراع العربي– الصهيوني، فالشعب العربي الفلسطيني والسوري واللبناني لن يتنازل عن أراضيه المحتلة وعن حقوقه الثابتة فيها، ولن تستطيع الرجعية العربية والحلفاء المحليون للولايات المتحدة منع الشعوب العربية من النضال ضد الاحتلال الصهيوني وتحرير الأراضي المحتلة والعودة مهما بلغت الصعوبات والتحديات.