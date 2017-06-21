مركزان الخليل ص 1:01 2017/06/21

أكد وزير النقل المهندس علي حمود في تصريح لتشرين أن الوزارة اتخذت جملة من الاجراءات والقرارات الهامة لتطوير قطاع النقل وخاصة النقل البحري انطلاقاً من أهميته الاقتصادية والاجتماعية حيث يعمل في هذا القطاع مئات الآلاف من الأسر ويستوعب فعاليات اقتصادية متممة لهذا النشاط , الأمر الذي يحقق الفائدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي كباقي القطاعات الأخرى التابعة للوزارة.

وأضاف حمود: من هذه الأهمية فقد أنجزت الوزارة خطوة متميزة لجهة تطوير ودعم القطاع البحري ولا سيما الركب المبحر واستيعاب العاملين فيه وفق الأصول القانونية التي تسمح بعملية التنظيم إضافة إلى تسجيل السفن تحت العلم السوري مع الاستمرار بتصدير دفاتر البحارة من دائرة الموانئ في اللاذقية وطرطوس.

وأشار حمود إلى أن الإجراء الجديد جاء بعد مطالبات متكررة من قبل المواطنين ولاسيما في محافظات طرطوس واللاذقية وعلى الأخص جزيرة أرواد وذلك من أجل تسهيل اجراءات العمل والتخفيف من أعباء السفر وأجور النقل وخاصة أن العمل في هذا القطاع يشكل مورد رزق لآلاف الأسر , لذلك تم إحداث مركز في طرطوس مزود بكافة المستلزمات والتجهيزات التي الفنية اللازمة لتفعيل المركز وإصدار الدفتر في وقت قصير جداً وتأمين الربط الكامل بين مديريات الاتصالات في طرطوس واللاذقية وتقديم الخدامات بالشكل المطلوب والتي تحقق الغاية والمنفعة لكل الأطراف.

