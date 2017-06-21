هالة حلو ص 1:01 2017/06/21

بيّن رئيس جمعية الصاغة في حمص أشرف الطرشة بأن عدد محال بيع الذهب في حمص تراجع إلى عشرين محلا فقط, في حين كان العدد 450 محلاً قبل بدء الأحداث, حيث كانت تتركز في الأسواق المسقوفة وهي بمثابة الأسواق الأثرية والتراثية لمدينة حمص.

كذلك تراجع عدد الورش من عشرين إلى ثلاث فقط, وهي تعمل في الحدود الدنيا للإنتاج كحال معظم الورش في المدن السورية الأخرى, ففي دمشق (على سبيل المثال) كان يتم إنتاج 30 كغ من الذهب يومياً. أما في الوقت الراهن فالإنتاج يقتصر على ثلاثة كيلوغرامات.

مضيفاً: إن حركة الشراء والبيع ضعيفة جداً بسبب ضعف القوة الشرائية لدى السوريين, وبأن للجمعية بعض المقترحات بهدف تشجيع عودة الورش في حمص إلى العمل والإنتاج والحفاظ على هذه الحرفة من الاندثار, والمقترحات هي: عودة العمل بالدمغة في حمص مايوفر على المنتجين تكبد عناء ومخاطر السفر إلى دمشق من أجل الحصول على الدمغة, إضافة إلى مطالبة المالية بالإعفاء من رسوم الدمغة لمدة 6 أشهر على الأقل, ومثلما سينعكس ذلك بشكل إيجابي على حرفة صياغة الذهب, كذلك الأمر بالنسبة للوضع المالي ولإيرادات الجمعية المقتصرة حاليا على اشتراكات المسجلين الذين لايتجاوز عددهم الستين فقط.

