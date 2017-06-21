سامي عيسى ص 1:01 2017/06/21

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية من العام الحالي حوالي 117 قراراً علقت بعمليات تطوير المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية في المحافظات وذلك بقصد تطوير آلية العمل فيها وضخ دماء جديدة في العمل تتناسب مع ظروف المرحلة الحالية إضافة للاستفادة من الكفاءات والخبرات المتوافرة في المحافظات وخاصة العاملة بقطاع المحافظة والبلديات وغيرها حيث ركزت قرارات التغيير على المفاصل القريبة من القطاع الخدمي ومكاتب المجالس المحلية وانتقاء الكفاءات القادرة على إدارة الخدمة بالشكل الصحيح.

وتؤكد رئاسة مجلس الوزراء أنه تم إصدار حوالي 21 قرار تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة ومثله قرارات إعفاء رؤساء مجالس محلية و27 قرار تصديق إعادة تشكيل مكاتب تنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وعشرة قرارات تسمية رؤساء مجالس محلية و 22 قرار تكليف رؤساء مجالس محلية برئاسة مجالس أخرى لفترة طويلة إضافة لحوالي 16 قراراً بإلغاء وزوال العضوية لأعضاء المجالس المحلية وكل هذه القرارات تنطوي تحت مظلة تطوير قطاع المجالس المحلية لآلية العمل فيها والاستفادة من الكفاءات قدر الإمكان لإيصال الخدمات للمواطنين بالصورة الصحيحة.