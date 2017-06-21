ص 1:01 2017/06/21

ضمن عملياتها العسكرية لتحرير الموصل,أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، عن اقتحام المركز الرئيسي لقيادة تنظيم «داعش» الإرهابي في معقله الأخير في الساحل الأيمن للموصل، مركز نينوى، شمالي العراق.

وأوضح جودت، في بيان أن وحدات خاصة أطلق عليها «كتيبة القتال الليلي», أوكلت لها مهمة تحرير منطقة السرجخانة من قبضة «داعش» الإرهابي في المدينة القديمة في أيمن الموصل.

وقال جودت: إن السرجخانة، تعد مركز القيادة والسيطرة للـ «دواعش»، في المدينة القديمة، وان قطعاتنا انطلقت من عدة محاورة لمحاصرة عناصر التنظيم الإرهابي، لتطهير المنطقة، مضيفاً: إن القوات المتقدمة للتحرير، وفرت ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق الاشتباك.

إلى ذلك أعلن قائد عمليات «قادمون يا نينوى»، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله أمس تحرير مواقع استراتيجية مهمة بينها قلعة أثرية، وكنيسة، من آخر ما تبقى لتنظيم «داعش» من سيطرة في الساحل الأيمن للموصل، شمال البلاد.

ونقلت مراسلة «سبوتنيك» في العراق عن يار الله قوله في بيان أصدره أمس، بأن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تحرر الجزء الجنوبي من حي الشفاء، أحد أهم وآخر معاقل «داعش» في الساحل الأيمن للموصل، مركز محافظة نينوى، شمال بغداد.

وعدد يار الله المواقع الستة الأخرى التي سيطرت عليها القوات وهي: قلعة باشطابيا الأثرية، وسجن الأحداث، ومرقد يحيى أبو القاسم، ودائرة صحة نينوى، وكنيسة ماريا، والجسر الخامس، وتديم التماس مع حي رأس الكور في الساحل الأيمن.

في الأثناء, أعلن مصدر محلي في محافظة الأنبار في حديث لـ«السومرية نيوز»: أن عناصر الحشد الشعبي صدوا هجوما لتنظيم «داعش» الإرهابي شمال منفذ الوليد الحدودي العراقي مع سورية غرب المحافظة, مبيناً أن الهجوم كان قادما من مدينة القائم الخاضعة لسيطرة التنظيم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن مواجهات واشتباكات عنيفة وقعت بين الحشد الشعبي ضد عناصر«داعش»، مشيراً إلى أن الحشد الشعبي تمكن من صد الهجوم بعد إلحاق خسائر مادية وبشرية بصفوف التنظيم.