ص 1:01 2017/06/21

كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد» عن تفاصيل تتعلق بخطط محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ومحمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي بتدبير انقلاب داخل مشيخة قطر عبر احتلالها من قوات «بلاك ووتر» وقوات إماراتية ومن ثم تنصيب أحد شيوخ العائلة الحاكمة «آل ثاني» يكون موالياً للسياسات السعودية والإماراتية، إلا أن هذه الخطة ألغيت في اللحظات الأخيرة.

وفي تغريدات على «تويتر» قال «مجتهد»: يتداول العاملون في الاستخبارات تفاصيل ترتيبات انقلاب في قطر كان ابن سلمان وابن زايد قد رتباه ثم اضطرا إلى إلغائه بعد تدخل أمريكي غير مباشر، مضيفاً: ظن ابن سلمان وابن زايد -بغرورهما المعهود- أن الترتيب محكم مع أنه مليء بالثغرات ومحكوم بالفشل ولا يقدم عليه إلا شخصية اندفاعية، مؤكداً في الوقت ذاته أن المؤامرة كانت ستنفذ مباشرة بعد قرار التخلي عن القوات القطرية في الحد الجنوبي وذلك باستغلال فكرة عودة هذه القوات لقطر كعنصر مفاجأة.

ولفت إلى أن الخطة التي لم تنفذ كانت بإبقاء القوات القطرية في نجران لبضعة أيام وقطع اتصالها بقطر بأي مبرر مع المبالغة في إكرامهم والاهتمام بهم، متابعاً: خلال الفترة نفسها ترسل لقطر قوات خاصة محمولة سعودية -إماراتية بلباس مشابه للقوات القطرية على أساس أنها نفس العائدين بطريقة تشبه قصة «حصان طروادة».

وأشار مجتهد إلى أنه كان يفترض أن يتزامن ذلك مع إنزال بحري إماراتي لمقاتلين من مرتزقة «بلاك ووتر» وتتم السيطرة على جميع المرافق الحيوية وتحييد كل القوات القطرية، لافتاً إلى أنه ولإتمام المهمة بشكل طبيعي كان يفترض أن تنصّب شخصية من آل ثاني يدعي آل سعود أنها الأحق بالإمارة من الفرع الحالي (تميم بن حمد بن خليفة).

ويؤكد «مجتهد» أن الفكرة – أي فكرة الإنزال العسكري وخلع الأمير- ألغيت قبل تنفيذها رغم ضخامة الاستعداد، وذلك بعد أن وصلتهم إشارات أمريكية بعدم التهور، التي تبدو نتيجة رصد «السي آي إي» لتفاصيل الخطة.

كما كشف «مجتهد» أن ابن سلمان وابن زايد اعتمدا على تغريدات ترامب من دون إدراك أن «البنتاغون» والمؤسسات الأمريكية الأخرى لا يمكن أن تقبل بمثل هذا التصرف، مشيراً إلى أن «البنتاغون» وحتى يقطع الطريق على هذا التفكير أجرى مناورات بحرية وبرية مشتركة مع القوات القطرية وضخّم التغطية الإعلامية في رسالة لمن يهمه الأمر، وفق ما جاء في تغريدات «مجتهد».

