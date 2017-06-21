ص 1:01 2017/06/21

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التعاون مع ماليزيا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة.

وخلال تسلمه أمس أوراق اعتماد السفير الماليزي الجديد في طهران داتو رستم بن يحيى قال الرئيس روحاني: إن أفكار العنف والتطرف اليوم خطرة جداً للمنطقة والعالم الإسلامي، وان إيران وماليزيا فضلاً عن سعيهما لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما يمكنهما التعاون معاً في سياق تطوير وتعزيز العلاقات الثقافية في العالم أيضاً، معتبراً ماليزيا بأنها في عداد الدول النامية بين الدول الإسلامية والساعية إلى الإسلام المعتدل.

وفي سياق آخر اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، ظاهرة العنف والتطرف أمراً مداناً في أي مكان وتحت أي ذريعة كانت، وذلك في معرض تعليقه على حادث دهس مجموعة من المسلمين في لندن.

وقال قاسمي: إن العنف والتطرف في كل مكان وتحت أي ذريعة ومهما كانت الأهداف والوسائل، أمر مرفوض ومدان، وإن ضحاياهما من أي فئة كانت هم أبرياء ومن الضروري التصدي لهذه الظاهرة بشكل جذري وغير سطحي مع توخي الحيطة والحذر في مواجهة مثل هذه الممارسات.

في غضون ذلك اعتبر مندوب إيران الدائم بمنظمة الأمم المتحدة غلام علي خوشرو تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون المبنية على السعي لتمهيد السبيل لتغيير نظام الحكم في إيران، دليلاً واضحاً على تدخلات واشنطن، داعياً إلى إدانة هذا الموقف دولياً. وأشار خوشرو، في رسالة وجهها يوم الاثنين إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، إلى ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي يوم 14 حزيران 2017. معتبراً تصريحات وزير خارجية ترامب بأنها تكشف عن مخطط ينم عن التدخل والوقاحة ويتعارض مع جميع معايير ومبادئ القانون الدولي وكذلك نص وروح ميثاق الأمم المتحدة ويعد سلوكاً مرفوضاً في العلاقات الدولية.

وأضاف مندوب إيران بالأمم المتحدة: إن هذه التصريحات تعد انتهاكا صريحا لاتفاقية الجزائر للعام 1981 وسائر المعاهدات الملزمة للولايات المتحدة بسياسة عدم التدخل المباشر وغير المباشر، السياسي أو العسكري، في شؤون إيران الداخلية، والتي تم التأكيد فيها أنه على أمريكا أن تتابع وتلتزم مستقبلاً أيضاً بمثل هذه التعهدات.

وتابعت الرسالة: إن النقطة اللافتة هي أن تصريحات تيلرسون تزامنت مع نشر وثائق خرجت أخيراً من السرية تكشف أكثر فأكثر مؤامرات المؤسسات الأمريكية للإطاحة برئيس الوزراء المنتخب من قبل الشعب الدكتور محمد مصدق في 19 آب عام 1953. وأضاف: إن إيران تتوقع من جميع الحكومات إدانة مثل هذه السياسات الفارغة وغير اللائقة وتطلب من الحكومة الأمريكية العمل بمسؤولية وأن تثبت التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، داعياً لإدراج هذه الرسالة كوثيقة في مجلس الأمن الدولي وتوزيعها على سائر أعضاء المجلس.

