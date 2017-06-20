ص 6:06 2017/06/20

في إنجازات جديدة مهمة، أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري أمس السيطرة على 112 كيلومتراً مربعاً جنوب شرق مدينة تدمر بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي «داعش» فيها، بينما أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على مدينة الرصافة وأكثر من 20 بلدة ومزرعة بريف الرقة الجنوبي بعد القضاء على المئات من إرهابيي تنظيم «داعش» فيها.

وقال المصدر في تصريح له: إن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها العسكرية بنجاح في ريف الرقة الجنوبي وأحكمت سيطرتها على مدينة الرصافة وأكثر من 20 بلدة ومزرعة.

وأضاف المصدر: إن أهم القرى والبلدات والمزارع المحررة هي العيساوي وجعيدين والكرادي وخربة الميتاها والصيان وضهرة أنباج وجب أبيض وبئر أبو السنابل وخربة علاوي الدخيل وجب الغانم وأبو سوسة وجب عزيز وبئر أنباج وشارة أنباج وتل قليب وبئر قليب وجب أفابوس وجب مشرفة أنباج وتل العفطة ورجم الهورة ورجم الصافية وبئر الدران وفر العدا إضافة إلى حقل نفط الثورة ومحطة نفط الرصافة.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش قضت خلال عملياتها على المئات من الإرهابيين ودمرت 6 عربات و11 دبابة و10 مدافع و9 هاونات وراجمة صواريخ وأكثر من 200 سيارة متنوعة.

وبيّن المصدر أن من بين الإرهابيين القتلى ذيب الجريات الملقب بـ«أبو محجن» المتزعم العسكري العام لتنظيم «داعش» بالريف الشرقي وبسام الشعبو الملقب بـ«أبو مقداد» والعراقيين عبد اللطيف عبد الله الدرمول وأبو قدور والسعوديين عبد الرحمن شردوغ وسلمان سعيد الدعيع وأبو دريد الليبي وأبو عبد الرحمن الشيشاني والتونسي عابد عبد الكريم ذكرى وأبو رياح محمود سعيد العراقي وأمير عقيربات أبو رياض الريان وعبد الله محمد أبو رياق التونسي «أمير الإمداد والتموين» في التنظيم التكفيري.

إلى ذلك أعلن مصدر عسكري أمس السيطرة على 112 كيلومتراً مربعاً جنوب شرق مدينة تدمر بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي «داعش» فيها.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة نفذت خلال «الـ24 ساعة الماضية» عمليات نوعية تتناسب مع الطبيعة الصحراوية على تجمعات تنظيم «داعش» الإرهابي سيطرت خلالها على 112 كيلومتراً مربعاً في ريف تدمر الشرقي وأمّنت المحطة الثالثة لضخ النفط ومنطقة «ظهر حمار» جنوب شرق تدمر.

وأشار المصدر إلى أن العمليات كبدت تنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد والآليات.

وفي دير الزور نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بدعم من الطيران الحربي عمليات على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم «داعش» في مدينة دير الزور ومحيطها.

وأفاد مراسل (سانا) في دير الزور بأن وحدات من الجيش دكت بضربات من سلاح المدفعية أوكار وتحصينات إرهابيي «داعش» في محيط مدرسة البانوراما ومحيط تل بروك وغرب الإذاعة بقرية عياش والثردة ومحيط المطار العسكري وحي الحويقة ما أسفر عن تدمير دشم محصنة والقضاء على أعداد من الإرهابيين.

وبيّن المراسل أنه بالتوازي مع ضربات المدفعية دمّر الطيران الحربي السوري تجمعات وآليات لإرهابيي التنظيم التكفيري وأوقع أعداداً منهم قتلى ومصابين في حي الحميدية والبانوراما وقريتي البغيلية وعياش.