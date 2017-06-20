ص 6:06 2017/06/20

أبدت روسيا ردود أفعال حازمة على خلفية استهداف ما يسمى «التحالف الدولي» الاستعراضي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية طائرة سورية في ريف الرقة، إذ حذّر المسؤولون الروس من تكرار اللجوء إلى القوة العسكرية ضد القوات السورية، معتبرين أن ما قامت به قوات «التحالف» يمثّل عملاً عدوانياً وانتهاكاً وقحاً وفظاً للقانون الدولي ومساعدة للإرهابيين في سورية، ولم يقتصر الأمر على التحذير الروسي لواشنطن، بل تعداه إلى تعليق موسكو العمل بمذكرة «أمن التحليقات» في الأجواء السورية والموقعة بين البلدين، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي جسم طائر بما فيها المقاتلات والطائرات المسيّرة لـ«التحالف» باعتبارها أهدافاً جوية.

وفي التفاصيل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن استهداف ما يسمى «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن لمقاتلة سورية في ريف الرقة يعد خطوة جديدة نحو تصعيد الوضع بشكل خطر، محذرة واشنطن مجدداً من تكرار اللجوء إلى القوة العسكرية ضد القوات السورية.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله أمس: تلقينا بقلق وانزعاج نبأ الضربة التي استهدفت طائرة تابعة لسلاح الجو السوري وأسفرت عن إسقاطها، مشدداً على أن ذلك عمل من أعمال العدوان وانتهاك مباشر للقانون الدولي ومساعدة للإرهابيين في سورية.

وأضاف ريابكوف: الهجوم المباشر على طائرة تابعة للقوات الحكومية السورية يعد خطوة جديدة في اتجاه التصعيد الخطر، محذراً واشنطن من تكرار اللجوء إلى هذه الأساليب.

وأوضح ريابكوف أن هذا الهجوم يجب أن ينظر إليه في المقام الأول باعتباره امتداداً للنهج الأمريكي القائم على إهمال القانون الدولي وأنه بغض النظر عمن هو في سدة السلطة في واشنطن، فإن الناس هناك اعتادوا على حقيقة أن هناك قواعد معينة وظروفاً تسمح لهم بالنظر بفوقية واستخفاف وفي بعض الحالات بتجاهل كل أساسيات السلوك الدولي.

وأكد ريابكوف أن هناك حاجة وأهمية لاستخدام وسائل القوة وذلك بطبيعة الحال عندما نتحدث عن مكافحة الإرهاب، مشدداً على ضرورة استخدام عامل القوة على أسس شرعية وبما يتفق مع قواعد القانون الدولي، مبيناً في الوقت ذاته أن ذلك ينطوي على ضرورة التفاعل مع الحكومة الشرعية في سورية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتصرف عكس ذلك تماماً.

وعلى خلفية هذا العدوان الأميركي الجديد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعليق العمل بمذكرة «أمن التحليقات» في الأجواء السورية والموقّعة بين واشنطن وموسكو وأن وسائل دفاعها الجوي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف.

ونقلت (سانا) عن الوزارة قولها في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس: إنها تعلّق اعتباراً من اليوم «أمس» التعامل مع الجانب الأمريكي في إطار المذكرة الخاصة بمنع الحوادث وضمان أمن التحليقات في سياق العمليات في سورية، مطالبة واشنطن بإجراء تحقيق دقيق في اسقاط «التحالف الدولي» طائرة تابعة لسلاح الجو السوري في محيط بلدة الرصافة بريف الرقة وتزويد الجانب الروسي بالمعلومات حول نتائج هذا التحقيق والإجراءات المتخذة في أعقابه.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل الدفاع الجوي الروسية الأرضية والجوية ستواكب أي أجسام طائرة بما فيها المقاتلات والطائرات المسيّرة التابعة لـ«التحالف الدولي» وسيتم رصدها غرب نهر الفرات في سورية باعتبارها أهدافاً جوية.

ووصفت الوزارة في بيانها إسقاط الطائرة الحربية بأنه انتهاك وقح لسيادة سورية، حيث إن المقاتلة «سو22» كانت تتولى مهمة قتالية تتعلق بدعم الجيش السوري أثناء عملية على تنظيم «داعش» الإرهابي في محيط بلدة الرصافة.

وشدّدت الوزارة على أن الأعمال الممنهجة التي يشنها الطيران الأميركي ضد القوات الحكومية في دولة عضو بالأمم المتحدة بذريعة «محاربة الإرهاب» تعد انتهاكاً فظاً للقانون الدولي وتمثّل عدواناً عسكرياً على الجمهورية العربية السورية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: إن طائرات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية كانت تنفذ مهام قتالية في المجال الجوي السوري في الفترة المذكورة لكن قيادة قوات «التحالف الدولي» لم تستخدم قناة الاتصال الموجودة بين قيادتي القوات الجوية للحيلولة دون وقوع حوادث غير مرغوب فيها في الأجواء السورية.

واعتبرت الوزارة تصرفات القيادة العسكرية الأمريكية بمنزلة عدم وفاء بشكل متعمد لالتزاماتها في إطار المذكرة الخاصة بأمن التحليقات في أجواء سورية والتي وقّعت عليها موسكو وواشنطن في الـ20 من تشرين الأول عام 2015.

إلى ذلك أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف أن الأعمال التي يقوم بها «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن تحمل طابعاً استفزازياً وتعيق الحرب على الإرهاب، مشيراً إلى أن استهداف طيران هذا التحالف مقاتلة سورية في ريف الرقة هو بمنزلة مساعدة الإرهابيين.

وقال كوساتشيف على صفحته في «فيسبوك» أمس مخاطباً الأمريكيين: إذا كنتم لا تستطيعون القتال ضد الإرهاب، فعلى الأقل يجب ألا تعيقوا من يفعل ذلك، مضيفاً: أنتم لا تقاتلون الإرهابيين، والجيش السوري ليس هو من يقوم بالأعمال الإرهابية في أوروبا.

من جانبه اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فرانس كلينتسيفيتش ردّاً على استهداف المقاتلة السورية أن الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب أصبحت مصدراً لمستوى جديد «عالي الجودة» من الخطر ليس في الشرق الأوسط فقط، بل في جميع أنحاء العالم.

وقال كلينتسيفيتش على صفحته في «فيسبوك»: من الواضح أنه لا يمكن التذرع بأي عملية دفاعية في هذا التصرف الذي ليس هناك أدنى شك بأنه عدوان سافر يستفز بالدرجة الأولى روسيا.