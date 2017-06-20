ص 6:06 2017/06/20

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات الإيرانية ضد مقر «قيادة» ومراكز تجمع وقسم لتفخيخ تابع لتنظيم «داعش» الإرهابي في دير الزور هي رد حازم من أكثر الدول استقلالاً واقتداراً على الحاقدين والإرهابيين والأعداء أينما كانوا.

وأوضح ولايتي في صفحته على «إنستغرام»: إن أمن إيران لا يقبل أي مساس، لافتاً إلى أن ما قام به الحرس الثوري الإيراني إنما هو نموذج صغير لقوة الردع الإيرانية.

من ناحيته أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن القدرة الصاروخية الإيرانية تشكّل دعماً للجهود الدولية لمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي والتنظيمات الإرهابية المتطرفة الأخرى.

وكتب ظريف أمس في صفحته على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: إن قوة إيران الصاروخية لحماية المواطنين الإيرانيين في الدفاع المشروع والقانوني عن أنفسهم وفي الوقت نفسه تدفع المكافحة العالمية المشتركة ضد «داعش» والإرهاب المتطرف إلى الأمام.

أما رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الايراني علاء الدين بروجردي فقد رأى أن الضربات الصاروخية الإيرانية تحمل رسالة للولايات المتحدة الأمريكية التي هي على رأس ممارسي الإرهاب في المنطقة.

وقال بروجردي في تصريح له أمس نقلته «سانا»: إن ردنا سيكون أقوى ويجب أن يتحملوا عواقب أي عمل غير حكيم، مشيراً إلى أن على السعودية والدول الأخرى التي تدعم الإرهاب أن تعلم أن إيران جادة فيما تقوله.

بدوره أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي في رسالة لقائد الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي الإيراني ضد الإرهابيين في ديرالزور أثلج صدور الشعب الإيراني فيما أرعب الإرهابيين ورعاتهم.

إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن استهداف مواقع الإرهابيين في ديرالزور تم بالتنسيق مع الحكومة السورية وفي إطار سياسة إيران الثابتة بمحاربة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي: إن استهداف مواقع الإرهابيين جاء في إطار السياسة المبدئية والثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على صعيد مكافحة التيارات التكفيرية الوهابية، مبيناً أن عمليات ديرالزور كانت مجرد صفعة صغيرة وتحذير للذين لا يستطيعون أو لا يريدون استيعاب حقائق المنطقة ولا يعرفون حدودهم.

وجدد قاسمي التأكيد على أن محاربة ظاهرة الإرهاب تدخل في إطار الدفاع عن أمن واستقرار المنطقة وأمن إيران التي لن تألو جهداً في محاربة هذه الظاهرة المشؤومة ولا تجامل أحداً للدفاع عن استقرارها وأمنها.

بدوره أكد مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام أن الجيش السوري ومحور المقاومة سيقضون على الإرهابيين الذين سيتلقون ضربات مهلكة في ساحات القتال، مشدداً على أن أهم رسالة للضربة الصاروخية الدقيقة التي نفذها حرس الثورة الإسلامية ضد الإرهابيين هي التأكيد لأعداء الثورة الإسلامية وخاصة أمريكا ونظام بني سعود أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على تدمير أي هدف في أي مكان.

من جهته أكد قائد القوة الجو- فضائية في الحرس الثوري الايراني العميد أمير علي حاجي زاده نجاح إطلاق الصواريخ الإيرانية على مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي في دير الزور، وقال: على أعدائنا الحذر فنحن نرد على مفرقعات التكفيريين بالصواريخ.

إلى هذا توعّد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني تنظيم «داعش» الإرهابي بمصير أليم.

كما أكد المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني العميد رسول سنائي راد أن الضربات الصاروخية الايرانية على مواقع الإرهابيين في دير الزور كبدت الإرهابيين خسائر فادحة، موضحاً أنها أوصلت رسالة إلى الإرهابيين بأنهم إذا أرادوا الاستمرار في أعمالهم الشريرة فسيتلقون صفعة قوية.

من ناحيته وصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف في تصريح لوكالة «تسنيم» الدولية للأنباء الضربات الصاروخية الإيرانية بـالناجحة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق بشأنها مع الحكومة السورية.

وبيّن شريف أن هذه الصواريخ كانت صواريخ نقطية وأصابت الأهداف بدقة عالية، مشدداً أن على حماة الإرهابيين على الصعيدين الدولي والإقليمي أن يعوا رسالة التحذير التي تحملها هذه الضربات.

كما اعتبر نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان أن القصف الصاروخي الإيراني على مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي في دير الزور هو جزء بسيط من القدرة الهجومية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو جواب حاسم للّذين يريدون إشعال النيران في المنطقة.

بدورها أكدت قيادة الجيش الإيراني أنها غير غافلة عن تحركات الإرهابيين وداعميهم، مبدية استعدادها للذهاب إلى أبعد مدى في محاربة الإرهاب دفاعاً عن المبادئ والمصالح الإيرانية.

من جهتها نوهت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بالهجوم الصاروخي على مقرات تنظيم «داعش» الإرهابي في دير الزور، مؤكدة أن إيران بدأت مرحلة جديدة ومهمة من مواجهة الإرهابيين المدعومين من أميركا وحلفائها الإقليميين.

من جهته أشار المتحدث باسم اللجنة سيد حسين نقوي حسيني إلى أن إيران تقف في الخط الأمامي في محاربة الإرهاب وأن الضربة الصاروخية التي وجهتها إيران للإرهابيين في ديرالزور هي أول صفعة.

من جانبه وصف مساعد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني عباس صالحي الضربات الصاروخية الإيرانية بالصفعة التي وجهت لهؤلاء التكفيريين.

في سياق آخر أكد المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء سيد يحيى رحيم صفوي أن التحالف المكون من سورية وإيران وروسيا والعراق وحزب الله هو تحالف ناجح في مكافحة المجموعات الإرهابية.