دمشق ـ دانية الدوس: ص 6:06 2017/06/20

مطالب مهمة تقدم بها أعضاء مجلس الشعب عن ريف محافظة حلب خلال لقاء جمعهم أمس برئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تركز أغلبها حول تحسين الواقع الخدمي في جميع المناطق وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار وتوفير كل الخدمات من ماء وكهرباء ومدارس وصحة وأفران.

كما دعا الأعضاء إلى ضرورة الربط الضوئي للاتصالات في بلدتي نبل والزهراء وإحداث صراف آلي في نبل والإعفاء من رسوم الري في مختلف المناطق وتسويق زيت الزيتون في منطقة عفرين عبر مؤسسات الدولة وتفعيل العيادات الشاملة والمراكز الصحية ومحطات الوقود في السفيرة، مطالبين بفتح طريق عام حلب – اعزاز وحلب – الباب وتسهيل تسويق الحبوب وتحسين الواقع الكهربائي في مختلف المناطق وتأمين مستلزمات استصلاح الأراضي وشبكات الري والحصادات ومتطلبات الزراعة مثل السماد والمازوت.

واقترح أعضاء مجلس الشعب إنشاء هيئة وطنية تختص بتعزيز منظومة القيم المجتمعية لمعالجة آثار الحرب الإرهابية على الأجيال الناشئة من الناحية الاجتماعية وتطوير الخطاب الإعلامي السوري من الناحية القانونية وتعزيز دور الجمعيات الأهلية وتطوير آلية عملها، داعين إلى تفعيل المؤسسات الحكومية وتشغيل البنك العقاري في منطقة باب جنيد وتأمين الكهرباء لمحطات ضخ المياه ومعالجة واقع الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل التي تم إتلافها من قبل الإرهابيين.

من جهته ثمّن المهندس خميس هذه اللقاءات الدورية ودورها في الوقوف على واقع العمل في المحافظات بشفافية ووضوح وتعزيز التعاون والتنسيق لوضع الأطر الكفيلة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة في أداء المؤسسات الاقتصادية والخدمية والاتجاه بالعملية التنموية نحو الأفضل، لافتاً الى أن استمرار اللقاءات النوعية بين أعضاء مجلس الشعب والحكومة يعزز العلاقة التبادلية والمسؤولية المشتركة لتذليل العقبات وتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على الشعب السوري.

وفي معرض رده على طروحات الأعضاء أشار المهندس خميس إلى أن جميع الطروحات المذكورة ستكون محط اهتمام ومتابعة وسيتم العمل على معالجتها حسب خطة الحكومة للتنمية في مختلف المحافظات ووفق الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أنه سيتم تولي اللجنة الحكومية المكلفة إعادة الخدمات إلى أحياء حلب مهمة إعداد مصفوفة تتضمن جميع القرى والبلدات التي تم تحريرها من الإرهاب في ريف حلب لجهة الخدمات «الكهرباء والماء والصحة والمدارس والأفران» ووضع المقترحات والرؤية لتأمين هذه الخدمات والعودة التدريجية للأهالي بالتنسيق مع الجهات المختصة في كل منطقة وبالتعاون مع أعضاء مجلس الشعب في هذه المناطق.

وأضاف المهندس خميس: كما سيتم وضع الطريقة المناسبة لتأمين الحصادات اللازمة للمواسم الزراعية، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطة لتأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية وتطوير الخطاب الإعلامي، إضافة إلى وجود رؤية تطويرية شاملة لعمل الجمعيات الأهلية لجهة التنظيم وضبط العمل والدور الاجتماعي المنوط بها.

وأشاد المهندس خميس بصمود أهالي ريف حلب رغم معاناتهم من الإرهاب في كل مفاصل الحياة، معتبراً أن كل مواطن شريف يمثل عنواناً للصمود ويحملنا مسؤولية كبيرة تجاه تقديم أفضل الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.