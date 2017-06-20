ص 6:06 2017/06/20

تابع أعضاء مجلس الشعب خلال أعمال الجلسة السادسة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس.

وتباينت آراء أعضاء المجلس حول المواد المتعلقة باللجان وآلية عملها حيث دعا عدد من الأعضاء إلى إلغاء لجان محددة نتيجة التقاطع في اختصاصاتها، فيما طالب آخرون بدمجها أو الاستمرار بها كما هي، وبناء عليه وافق المجلس بالأغلبية على مقترح بتأجيل التصويت على هذه المواد وهي من المادة 34 وحتى 56 حيث يقدم أعضاء المجلس مقترحاتهم إلى مكتب المجلس لمناقشتها مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأكدت رئيسة المجلس أهمية أن تحوز مناقشات مواد مشروع النظام الداخلي الجديد الوقت الكافي حتى إقرارها، داعية أعضاء المجلس إلى إغناء الجلسات بمقترحات إيجابية وبنّاءة تصب في اتجاه تعديل مواد النظام الداخلي بما يرتقي بعمل المجلس.

ومن المواد التي تم تعديلها المادة 61 التي تنصّ في الفقرة 1 منها على أن «لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الدعوة للاجتماع بأحد أعضاء الوزارة أو أحد المحافظين أو رئيس أو مدير عام أي جهة عامة لبيان وجهة نظره والاستماع إلى ما يدلي به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات المتعلقة بالمواضيع المعروضة على اللجنة أو الداخلة في نطاق عملها واختصاصاتها».

كما وافق أعضاء المجلس على المادة 74 التي تنصّ على أنه يجوز لوسائل الإعلام تغطية اجتماعات أي لجنة بناء على إذن من رئيسها وهي من المواد الجديدة التي يتضمنها مشروع النظام الداخلي والتي استحوذت على جانب من النقاش، حيث دعا عضو المجلس عهد الكنج إلى أن يكون وقت حضور وسائل الإعلام في اجتماعات اللجان محدداً أي لفترة قصيرة، فيما تساءل عضو المجلس نضال حميدي كيف سيعلم المواطنون بما يقوم به مجلس الشعب في حال عدم السماح لوسائل الإعلام بالحضور؟.

ونقلت «سانا» عن عضو المجلس أشواق عباس مطالبتها بضرورة عدم تغطية اجتماعات اللجان إلا بإذن مسبق من رئيس اللجنة لكون نتائج هذه الاجتماعات ستتم مناقشتها تحت قبة المجلس لاحقاً ليصار إلى نقلها عبر وسائل الإعلام.

واعتبر عضو المجلس إلياس مراد أن موضوع السرية في اجتماعات اللجان يتعلق بالمداولات والمحاضر وليس بمن يحضر هذه الاجتماعات لأن جلسات المجلس متاحة أمام الجميع سواء كانوا إعلاميين أو مواطنين، متسائلاً: لماذا بهذه الحالة يتم حجب اجتماعات اللجان عن الإعلام؟.

وناقش أعضاء المجلس المواد من المادة 27 وحتى 75 مع استثناء المواد المتعلقة باللجان وعملها والتي سيصار إلى مناقشتها اليوم.

حضر الجلسة التي علقت إلى الساعة 12 من ظهر اليوم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.