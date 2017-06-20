ص 6:06 2017/06/20

أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي الإنساني وللحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وللسوريين من أبناء الجولان المحتل التي تشمل ممارسة القتل غير المشروع والاعتقال التعسفي والتهجير القسري وفرض العقاب الجماعي والحصار والإغلاق لمناطق بأكملها والقيود على الحركة وتشتيت الأسر السورية في الجولان المحتل ومنع السوريين من التواصل مع أقاربهم أو متابعة دراستهم في سورية والاستيطان وما يرافقه من مصادرة للأراضي وهدم للمنازل وسرقة الموارد الطبيعية هي ممارسات تمييزية ممنهجة وانتهاكات للالتزامات القانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي يجب على مجلس حقوق الإنسان الاستمرار برصدها وإدانتها في إطار البند السابع.

وقال السفير آلا في بيان ألقاه أمس في الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان حول البند السابع، حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى: إنه وبعد عقود من الفشل في كبح الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فإن الدول التي تستمر بممارسة الانتقائية والازدواجية وفي مقاطعة هذا البند دعماً لـ«إسرائيل» مطالبة بالتزام مسؤولياتها في اتخاذ تدابير فاعلة لوقف الممارسات غير القانونية لسلطات الاحتلال وبإلزام «إسرائيل» بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 بما فيها الجولان السوري المحتل وما تبقى من أرض لبنانية محتلة ومن الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف آلا: لا يزال الاستيطان الإسرائيلي والتدابير الرامية إلى تغيير الطابع والتكوين الديموغرافي للجولان السوري المحتل التعبير الأوضح عن استهتار «إسرائيل» بالقانون الدولي وبقرار مجلس الأمن رقم 497 عام 1981.

وقال آلا: وفي إطار جهودها لتكريس احتلالها للجولان السوري تقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروعات استيطانية تشمل تخصيص 10 آلاف دونم لما يسمى «مشروع المزارع» لاستقبال 750 عائلة جديدة وتخصيص 5 آلاف دونم لزراعة العنب لإنتاج النبيذ وبناء مجمعات مياه جديدة ومد خطوط أنابيب ونقل إضافية لتزويد القطاع الزراعي للمستوطنات بكميات مياه إضافية.

وأضاف آلا: وعلى التوازي تستمر «إسرائيل» بإخضاع أبناء الجولان السوري المحتل للاعتقال التعسفي في ظل ظروف قاسية يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة والقيود على الزيارات الأسرية ويواجهون أحكاماً عقابية جائرة تشمل إبعادهم من مدنهم وقراهم بعد إطلاق سراحهم وفرض كفالات مالية كبيرة عليهم، وتؤكد سورية في هذا السياق رفضها للمحاكمات الصورية التي تجريها سلطات الاحتلال وتدين الحكم الجائر بالسجن لمدة 14 عاماً بحق عميد الأسرى السوريين صدقي المقت المعتقل منذ شباط 2015 بسبب فضحه للدعم الذي يقدمه الاحتلال الإسرائيلي لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وتطالب بإطلاق سراحه فوراً من دون قيد أو شرط.

ونقلت «سانا» عن السفير آلا قوله: يشكل تسهيل «إسرائيل» حركة وتنقل عناصر التنظيمات الإرهابية في الجولان السوري المحتل انتهاكاً لاتفاقية فصل القوات ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وعاملاً على استمرار التوتر في المنطقة، وبينما يجاهر مسؤولو الاحتلال بمعالجة إرهابيي «جبهة النصرة» المدرجة على قوائم الأمم المتحدة للكيانات الإرهابية في مشافي الاحتلال بذرائع إنسانية كاذبة فإن تقارير «أندوف» وثّقت التعاون مع عناصر التنظيمات الإرهابية المسلحة وإيصال المساعدات إليهم وقد رصد تقرير الأمين العام الأخير 16 حالة تواصل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومسلحين في منطقة الفصل ونقل لوازم في كلا الاتجاهين وهي حقائق كنا قد أعلمنا مجلس حقوق الإنسان بها منذ سنوات ونحذر اليوم من مخاطر التغاضي عنها.