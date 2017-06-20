ص 6:06 2017/06/20

ضبطت أمس وحدات من الجيش العاملة في ريف السلمية الشرقي سيارة مفخخة تحوي شحنة كبيرة من المتفجرات شديدة الانفجار والمعدة للتفجير وذلك في بلدة الحسو الواقعة في وادي العذيب بريف السلمية الشرقي بريف حماة.

وذكر مراسل «سانا» في حماة أنه بعد عملية متابعة ورصد تمكنت وحدات الجيش من ضبط سيارة مفخخة من نوع هيونداي سانتفيه جيب تحوي شحنة ضخمة من المتفجرات شديدة الانفجار والمعدة للتفجير في بلدة الحسو الواقعة في وادي العذيب بريف السلمية الشرقي.

ولفت المراسل إلى أن السيارة المضبوطة تحمل لوحة عراقية من محافظة نينوى حيث تم تفكيكها من وحدات الهندسة وتعمل وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على منع التنظيمات التكفيرية من استغلال الطرق غير الشرعية لتسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة والذخيرة والأدوية من ريف حماة وإليها.