ص 6:06 2017/06/20

أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي أن الضربة الصاروخية التي نفذتها إيران على أهداف لتنظيم «داعش» الإرهابي في دير الزور تمت بالتنسيق مع غرفة عمليات بغداد التي تضم سورية والعراق وروسيا وإيران، مشددة على دعم اللجنة لأي عمل عسكري هدفه إضعاف أو إنهاء الإرهاب.

يذكر أن كلاً من سورية وإيران والعراق وروسيا أعلنت في الـ30 من أيلول 2015 عن تشكيل غرفة عمليات بغداد للتنسيق فيما بين هذه الدول في مكافحة الإرهاب.

ونقلت (سانا) عن رئيس اللجنة النائب عبد الباري زيباري قوله في حديث لـ«السومرية نيوز»: إن لجنة العلاقات الخارجية النيابية تؤيد أي جهود تبذل من أي طرف لإضعاف أو إنهاء تنظيم «داعش» الإرهابي، موضحاً أن الضربات بصواريخ بعيدة المدى هي جزء من التنسيق المشترك ضمن غرفة العمليات الرباعية بين العراق وسورية وروسيا وإيران.