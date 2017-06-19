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إرهابيون يعترفون بتلقيهم أسلحة وأموالاً من إسرائيل
إيران:استهداف الإرهابيين بديرالزور تم بالتنسيق مع الحكومة السورية
إيران:استهداف الإرهابيين بديرالزور تم بالتنسيق مع الحكومة السورية
صحيفة تشرين العدد 12962-تاريخ -19-6-2017
محمية التليلة بريف تدمر الشرقي تحت سيطرة الجيش.. و«داعش» الإرهابي يتكبد خسائر فادحة في دير الزور
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إرهابيون يعترفون بتلقيهم أسلحة وأموالاً من إسرائيل
إرهابيون يعترفون بتلقيهم أسلحة وأموالاً من إسرائيل
م 5:05 2017/06/19
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