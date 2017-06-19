ص 6:06 2017/06/19

سيطر الجيش العراقي على مساحات واسعة في صحراء الأنبار غرب العراق قرب الحدود مع سورية وقضى على العشرات من إرهابيي «داعش».

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان أمس: إن تشكيلات الفرقة السابعة نفذت عملية أمنية واسعة في الصحراء الغربية باتجاه وادي حوران بإسناد ومشاركة الطيران الحربي أدت إلى السيطرة على منطقة الصكرة والقضاء على 43 إرهابياً من تنظيم «داعش» وتدمير عربتين مفخختين وتفكيك أعداد كبيرة من العبوات الناسفة.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات العراقية بدأت عملية باتجاه الطريق المؤدي إلى مناطق عنة وراوة والقائم في محافظة الأنبار بعد سلسلة من التحضيرات.

في غضون ذلك جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تأكيده أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها للعدوان على أي دولة مجاورة.