ص 6:06 2017/06/19

جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مطالبته حكام الدول الكبرى بإيقاف الحرب الإرهابية التي شُنّت على سورية، داعياً أيضاً لوقف الحروب على العراق واليمن وفلسطين ومكافحة التنظيمات والتفجيرات الإرهابية.

كما طالب الراعي أيضاً خلال ترؤسه أمس قداساً إلهياً في بكركي وفق ما أوردت «سانا»، الدول المعنية بإيجاد حلول للنزاعات والعمل على توطيد سلام عادل والالتزام بإعادة جميع المهجّرين والمخطوفين إلى أوطانهم.

وفي الشأن اللبناني دعا الراعي السلطة السياسية إلى معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وكان البطريرك الراعي دعا مطلع نيسان الماضي لإخماد نار الإرهاب في سورية ووقف تسلل الإرهابيين إليها، مشيراً إلى أن السوريين وحدهم من يقرر مستقبلهم من دون تدخل أحد من قريب أو بعيد.