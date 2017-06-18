ص 6:06 2017/06/18

بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 180 إرهابياً من تنظيم «داعش» بينهم متزعمان بالإضافة إلى تدمير 16 آلية و4 مراكز «قيادة» ومستودع أسلحة وذخيرة بغارات جوية روسية في دير الزور، واصلت وحدات الجيش العربي السوري توسيع نطاق عملياتها في حربها على الإرهاب التكفيري وقطع خطوط إمداده وخاصة بين الرقة والبادية السورية، إذ تركزت عمليات الجيش أمس على الإرهابيين في قرى ومدن ريف الرقة الغربي والجنوبي بالتزامن مع استمرار الحرب على الإرهابيين في دير الزور حيث تم القضاء على 10 إرهابيين وتدمير مقرات وسط حالة من التخبط والفوضى في صفوف التنظيم التكفيري نتيجة خسائره الفادحة وفرار العديد من متزعميه. يأتي هذا في وقت واصلت فيه وحدات الجيش عملياتها في ريفي تدمر وسلمية وتكبيد الإرهابيين خسائر فادحة.

وتفصيلاً نفذ الطيران الحربي السوري خلال الساعات «الـ 24 الماضية» طلعات مكثّفة على أوكار وتجمعات آليات لتنظيم «داعش» الإرهابي في ريف الرقة الغربي والجنوبي.

وأفاد مصدر عسكري بأن الطلعات الجوية تركزت على أوكار وتحركات إرهابيي تنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط بير أبو كبري وجنوب النشمي وفي قرية الكراوي ومدينة الرصافة بريف الرقة الغربي والجنوبي.

ولفت المصدر إلى أن الطلعات الجوية أسفرت عن تدمير العديد من آليات تنظيم «داعش» ومقتل وإصابة العشرات من إرهابييه.

وتعد بلدة الرصافة الواقعة على بعد نحو 30 كم جنوب مدينة الرقة بوابة لتوسيع عمليات الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب وقطع خطوط إمداد مجموعات التنظيم الإرهابي بين مدينة الرقة والبادية السورية حيث ينفذ الجيش بالتعاون مع حلفائه عمليات واسعة سيطر خلالها على أكثر من 22 ألف كيلومتر مربع.

وفي دير الزور وجّه سلاح الجو في الجيش العربي السوري ضربات مكثّفة على مقرات ومحاور تحرك تنظيم «داعش» ما أسفر عن تدمير مقرات «قيادة» وعربات مدرعة وآليات متنوعة لتنظيم «داعش» والقضاء على العديد من إرهابييه بينهم متزعمون في منطقة الثردة ووادي الثردة وحويجة قاطع وحي المطار القديم ومنطقة الموارد وقرية الجفرة وفقاً لما أفاد به مصدر عسكري.

كذلك أشار مراسل «سانا» في دير الزور إلى أن وحدة من الجيش العربي السوري قضت على 10 إرهابيين من تنظيم «داعش» هاجموا النقاط العسكرية في محيط حي الرشدية وتلة بروك بالريف الغربي.

إلى ذلك تخيم حالة من الفوضى والذعر على تنظيم «داعش» الإرهابي نتيجة خسائره الفادحة على أيدي وحدات الجيش العربي السوري، وفي هذا الإطار ذكرت مصادر أهلية أن التنظيم أعدم أحد متزعميه المدعو «أبو عمر التونسي» لمحاولته الفرار، مؤكدة فرار ما يسمى «مسؤول العلاقات العامة» لدى «داعش» بالميادين الإرهابي حسام محمد الشلوف.

في سياق متصل لفتت المصادر إلى مقتل ما يسمى «المسؤول المالي» في تنظيم «داعش» الإرهابي فواز الراوي نتيجة تصفيته من قبل مجهولين في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. وفي ريفي حمص وحماة سقط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي تنظيم «داعش» خلال غارات مكثفة للطيران الحربي السوري على أوكارهم وتجمعاتهم في ريفي تدمر وسلمية.

وذكر مصدر عسكري أن سلاح الجو نفذ الليلة قبل الماضية وفجر أمس طلعات جوية على تحركات وخطوط إمداد إرهابيي «داعش» شرق أرك ومحيط المحطة الثالثة والطيبة الغربية بريف تدمر أسفرت عن تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأكد المصدر العسكري تدمير العديد من مقرات وآليات تنظيم «داعش» ومقتل عدد من إرهابييه خلال الغارات الجوية للطيران الحربي في قرى صلبا وقليب الثور وأبو حبيلات والتناهج وجنى العلباوي ومارينا وغرب تبارة الديبة بريف سلمية الشرقي.

إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 180 إرهابياً من تنظيم «داعش» خلال ضربات جوية للطيران الروسي على تجمعات للتنظيم كانت تعد لهجوم على مواقع للجيش العربي السوري في دير الزور.

ولفتت الوزارة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن مجموعة القوات الروسية الموجودة في الجمهورية العربية السورية كشفت يومي 6 و8 من الشهر الجاري باستخدام طائرات مسيّرة تحضيرات قام بها تنظيم «داعش» لشنّ هجوم إرهابي على مواقع عسكرية في دير الزور.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توجيه ضربات جوية استباقية على مواقع لإرهابيي «داعش» أسفرت عن مقتل 180 إرهابياً من بينهم المتزعمان في التنظيم «أبو عمر البلجيكي» و«أبو ياسين المصري».

وأوضحت الوزارة أن الضربات أسفرت أيضاً عن تدمير 16 سيارة ومدرعة و4 مراكز «قيادة» ومستودع للأسلحة والذخائر.