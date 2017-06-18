ص 6:06 2017/06/18

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس أن وزراء خارجية دول مجموعة «بريكس» سيبحثون خلال اجتماع سيعقد في العاصمة الصينية يومي الأحد والإثنين القضايا الدولية بينها الأزمة في سورية وقضايا مكافحة خطر الإرهاب.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان نشر على موقعها الرسمي: إن وزراء الخارجية سيتبادلون خلال الاجتماع وجهات النظر بشكل معمق حول مسألة تسوية الأزمات الدولية بما في ذلك الأزمة في سورية والأزمات في الشرق الأوسط وأفغانستان وإفريقيا وتكثيف العمل المشترك لمكافحة خطر الإرهاب الدولي.

وأوضح البيان أنه سيتم التركيز خلال الاجتماع على مجموعة واسعة من المشاكل الأكثر إلحاحاً لدعم السلام والاستقرار الدولي والاقتصاد العالمي وقضايا التعاون والتنسيق ضمن نهج «بريكس» في الظروف الصعبة وخلال الاضطرابات العالمية.

وتضم مجموعة «بريكس» التي تأسست عام 2009 كلاً من روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

في سياق آخر أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون دول الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا- نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف عن أمل موسكو بعقد اجتماع أستانا حول الأزمة في سورية في الرابع والخامس من تموز المقبل.

وأوضح بوغدانوف في تصريح للصحفيين أمس وفق ما نقلت «سبوتنيك» أن روسيا تأمل بعقد اجتماع بين مختلف الأطرف السورية المشاركة في اجتماع أستانا في الرابع والخامس من شهر تموز المقبل، مشيراً إلى أن روسيا هي من اقترح هذا الموعد وأن تنظيم اللقاء يعتمد على الجانب الكازاخستاني.

إلى ذلك أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تعول على إحراز تقدم في الجولة السابعة من الحوار السوري- السوري المقررة في جنيف في العاشر من شهر تموز المقبل وعلى مشاركة كل الأطراف فيها.